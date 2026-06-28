“元”青汁王子の「新型バイク」発表に“賛否両論”！

近年、二酸化炭素の排出削減や燃料コストの抑制といった観点から、二輪車の世界でも電動化へのシフトが少しずつ加速しています。

とくにストップ＆ゴーが多く、毎日長い距離を走る「配達」や「デリバリー」の分野において、電動バイクの導入メリットが大きいと注目されています。

【画像】超カッコイイ！ これが“元”青汁王子の「新型バイク」です！（43枚）

そうしたなか、かつて「青汁王子」の愛称で広く名を知られた実業家の三崎優太氏が率いる新たなモビリティメーカー「三崎未来電子」が、2026年5月19日に新型の電動スクーター「L-noa（エルノア）」を発表・発売し、業界内外で大きな話題を集めています。

発表された新型エルノアは、日本の運転免許制度における「原付一種」と同等の扱いに区分されるコンパクトな電動バイク。

最大の特徴は、一度の満充電で最大155kmという、このクラスの電動二輪車としては比較的長い航続距離を確保している点にあります。

車体の構造そのものも、ガソリンエンジン車と比べて部品の数が圧倒的に少なく、日々のメンテナンスの手間や故障リスクを抑えられるよう設計されており、主に拠点を構えて活動する企業やデリバリー業務を行うビジネスユーザーの道具としての活用が想定されています。

そんな新型エルノアの車両価格（消費税込）は67万円。

この車両価格や独自の販売ルートであることについて、その実用性や普及の可能性を巡ってインターネット上では賛否両論のコメントが投稿されています。

まず、この新型モデルに対して好意的な視点を持つ層からは、主にそのスペックや新しい挑戦に対する評価が寄せられています。

「原付クラスの電動バイクで一度に150kmキロ以上も走れるのは純粋に素晴らしいと思う」「構造がシンプルなEVは過酷な使い方をする配達の現場に相性が良いと聞きました」「三崎さんの新しい挑戦！ぜひ成功してほしいし心から応援したい」「もしバッテリーの長期保証などが付いてくるなら十分に購入を検討する価値がある」といった、将来的な可能性や製品の狙いに期待する前向きなコメントが見受けられます。

その一方で、実際の導入や運用面をシビアに見つめ、慎重な姿勢をとる意見も同じく存在。

「原付一種の扱いで67万円という価格は、フードデリバリーをやってる一般ユーザーにとって高すぎ」「国や自治体からの購入補助金の対象にならない？」「導入コストの面でかなり苦しい戦いになる」「アパート住まいの人は部屋から長い延長コードを引っ張ってこないと充電できない」といった、価格やインフラへの疑問が目立ちます。

さらに、「新興メーカーだけに、壊れたときにすぐ部品が手に入るのか、5年後や10年後も継続して点検を受けられるのかという耐久性とアフターサービスの体制を示すのが大切」「近所のバイク屋で診てもらえる大手メーカーの方が安心感がある」など、長年培われた既存メーカーの信頼性の壁の厚さを指摘する冷静な声も散見されます。

このように、斬新なスペックや異業種からの参入による期待感と、ビジネスツールとしての費用対効果や新興メーカーゆえのサポート体制という、二つの意見から議論されているのが現状です。

新たな電動バイクの新型エルノアが、こうした厳しい市場の声を跳ね除けてデリバリー業界の新たなスタンダードに成長するのか。

知名度の高い三崎氏が手掛けるモデルだからこそ、今後の展開や実際の現場での普及具合に、多くの人々の注目が集まっています。