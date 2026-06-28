阿部未悠、パク・ヒョンギョンが首位で4億円大会の決勝へ この後すぐ第3Rスタート
＜EARTH MONDAMIN CUP 4日目◇28日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞ツアー史上最高となる総額4億円大会。悪天候により3日目の競技が中止となり、ようやく第2ラウンドが終了した。
【写真】イ・ボミの後継者 パク・ヒョンギョンはこんな選手
トータル6アンダー・首位タイには阿部未悠と“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）が並んだ。トータル5アンダー・3位タイに菅沼菜々とルーキーの倉林紅。トータル4アンダー・5位タイには稲垣那奈子、川岸史果、テレサ・ルー（台湾）が続いた。吉田鈴、2週連続優勝を狙うイ・ミニョン（韓国）らはトータル2アンダー・8位タイ。連覇を狙う昨季の年間女王・佐久間朱莉は、トータル4オーバー・59位タイで予選を通過した。きょうはそのまま第3ラウンドを実施。あす29日（月）の予備日を使用して72ホール完遂を目指している。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
EARTH MONDAMIN CUP 第2ラウンドの結果
阿部未悠 プロフィール＆成績
【写真】普段とは違う…黒のシアードレスを着こなす阿部未悠
パク・ヒョンギョン プロフィール＆成績
渋野日向子ら出場 全米女子プロのリーダーボード
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