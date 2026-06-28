マキロイは15試合未満でも問題なし？ PGAツアー規定の例外措置で資格維持へ
今週のPGAツアーはシグネチャーイベント「トラベラーズ選手権」が開催されている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）とビクトル・ホブラン（ノルウェー）が熱戦を繰り広げるTPCリバー・ハイランズ（米コネチカット州）に、ローリー・マキロイ（北アイルランド）の姿はなかった。
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先週の「全米オープン」を32位で終えたマキロイが向かった先はイングランド。木曜日には、3週間後に開幕する「全英オープン」の会場、ロイヤル・バークデールで練習ラウンドを行う姿が確認された。偶然その場を訪れていたニック・ファルド（イングランド）とも顔を合わせたという。マキロイは今季ここまでPGAツアー9試合に出場。シグネチャーイベントは3試合を欠場している。PGAツアーではメンバー資格を維持するため、年間15試合への出場が義務付けられている。マキロイの次戦は、全英オープン前週の「ジェネシス・スコットランドオープン」（7月9〜12日）。このままのスケジュールで進めば、最終戦の「ツアー選手権」終了時点での出場試合数は14試合にとどまる見込みだ。本来であれば、マキロイは規定の15試合に1試合届かず、来季のメンバー資格維持にも影響が及ぶ可能性がある。しかし、PGAツアーの選手規定には、外国人メンバーを対象にした例外規定が設けられている。規定には「身体的理由、または特別な事情があるとコミッショナーが判断した場合、外国人メンバーからの申請に基づき、最低15試合の出場義務を裁量で免除できる」と明記されている。PGAツアーは、この規定がマキロイにも適用されるとの見解を示しており、来季もメンバー資格を維持したままツアー参戦を続ける見通しだ。（文・武川玲子=米国在住）
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