この連載ではNNNのウクライナ取材をコーディネートするキーウ在住のヴィタリー・ジガルコ氏が、ウクライナのいまを報告する。ロシア軍による激しい空爆が続く一方で、子どもたちの成長がヴィタリー氏の希望となっている。

（文：ヴィタリー・ジガルコ／編集：坂井英人）

■7歳の息子からの問い「パパの子どもの頃は…」

「パパの子ども時代は幸せだった？」7歳の息子ステファンが尋ねた質問に、私はこう答えました。

「パパが子どもの頃は、おじいちゃんもおばあちゃんも朝から晩まで働いていたんだ。プールとか合気道とかいろいろな習い事をする機会はなかった。君が買ってもらえているようなおもちゃも買ってもらえなかった。だからステファンのほうが、パパよりずっと多くの可能性に恵まれていると思う。パパは君の子ども時代がパパより幸せなものになるよう、できる限りのことをしているよ」

ステファンは、しばらく考え込んでからこう言いました。

「そうだね。でもパパの子どもの頃は戦争が無かった。空襲警報が鳴るたびに避難しなくてよかったし、外出禁止令も知らなかった。窓の外の爆発音や閃光（せんこう）で目を覚ますこともなかった。子どもの頃に弾道ミサイルや、人が暮らす家を攻撃する無人機のことなんて知らなかったでしょう？ お父さんの子ども時代は、幸せだったんだよ」

その言葉に、私は深く考えさせられました。確かに私の子ども時代にも多くの苦労はありましたが、戦争のない時代に育つことができたのは幸運だったのだと思います。

ウクライナの人々は皆、冬の終わりを心待ちにしていました。停電や暖房・水道の供給停止に苦しめられたからです。その原因はロシアによる重要インフラへの大規模なミサイル攻撃やドローン攻撃でした。時には「この冬を乗り越えることはできないのではないか…」と感じることもありましたが、私たちは何とか生き抜くことができました。

■子どもたちにとって初めての「死と別れ」

私たち家族にとって、この冬から春先にかけては特につらい時期となりました。戦争による絶え間ないストレスと厳しい生活環境の影響もあり、2026年3月25日、妻の祖母…そして子どもたちの曾祖母であり、私にとっても大切な存在だったガリーナ・ホンチャレンコが87歳でこの世を去りました。ガリーナおばあちゃんはとても賢く、強く、そして温かな人でした。この別れを通じ子どもたちは初めて「死」とは何か、そして愛する人を失うことの悲しみを本当の意味で知ることになりました。

ガリーナおばあちゃんが亡くなる前日の3月24日、子どもたちが突然、「曽祖母に会いたい」と言い出し、集中治療室へお見舞いに行きました。まるで翌日に訪れる別れを予感していたかのようでした。その時、おばあちゃんはすでに意識がなく、人工呼吸器につながれていました。

子どもたちはベッドのそばに立ち、その姿をじっと見つめていました。そして「パパ、曽祖母は元気になるの？」と私に尋ねました。私は胸が締めつけられる思いで、「残念だけれど、もう助からないと思う」と答えました。

翌3月25日、病院から「おばあちゃんが亡くなりました」と連絡を受けました。その知らせを聞くと娘は声を上げて泣き始めました。一方、息子は黙ったままうつむき、涙をこらえているようでした。子どもたちは「曽祖母を最後まで見送りたい」と言い、自ら葬儀への参列を望んで、棺が墓穴へと下ろされる様子も見届けました。それは子どもたちにとって初めて「死」と向き合う経験となりました。

戦争の中で日々、「死」という言葉を耳にすることはあっても、それはどこか遠い出来事でした。しかし愛する家族との別れを経験したことで、命の尊さや人を失う悲しみを自分自身のこととして受け止めるようになったのだと思います。

■家族の思い出の場所が攻撃の被害に…

幸いなことに最近のキーウでは停電はなく、暖かな季節が訪れています。しかしその一方で、ロシアによるウクライナ各都市への攻撃、特に首都キーウへの攻撃はさらに激しさと残虐さを増しています。なかでも最も恐ろしいのは弾道ミサイルです。直撃した場合、地下室や地下駐車場といった簡易的な避難場所では人命を守れないことがあり、時には避難場所そのものが命を奪う罠となってしまうこともあります。

6月15日の朝にかけて、キーウはこれまでで最大規模のミサイル・ドローン攻撃を経験しました。私はその夜、家族とともにキーウの自宅で寝ていました。突然、激しい爆発音と窓の外を照らすまぶしい閃光で目が覚めました。隣で眠っていた妻は驚いて目を覚まし「何が起きたの？」と不安そうに尋ねました。私は急いで携帯電話を確認し、「キーウが大規模なミサイル・ドローン攻撃を受けている」と答えました。

子どもたちも眠りながらその衝撃を感じていたのか、ベッドの中で落ち着かない様子でした。私たち夫婦は、家族全員が無事にこの恐ろしい夜を乗り越えられるよう神に祈り続けました。

残念ながらロシア軍の攻撃により、ユネスコの世界遺産にも登録されているウクライナ最大のキリスト教の聖地「キーウ・ペチェールシク大修道院」が被害を受けました。ここは、私たち家族にとっても大切な思い出のある特別な場所でした。私たち夫婦の子どもたちは2人とも、ここで洗礼を受けたのです。

娘のサンタが「お父さん、ロシアが私とステファンが洗礼を受けた場所を壊したって聞いたけど、本当？」と私に尋ねました。「そうだよ。残念ながら、ロシアは千年近い歴史を持つ、すべてのキリスト教徒にとって神聖な場所に攻撃を加えたんだ」

■困難な日々を支える“希望”は

絶え間ない空襲警報や砲撃、経済的な困難、そして精神的な疲弊の中で暮らし続けることで、日に日に厳しさが増していきます。しかしこのような状況の中でも、それぞれの家庭は前に進み、希望を失わないための支えや励ましを見つけています。

5月末にはウクライナの小学校で新学年への節目となる学年末を迎えました。私の子どもたちが通うキーウ市第287学校では学年末の式典が行われ、各クラスがダンスを披露しました。青く穏やかな空の下で踊る子どもたちの姿を見ながら、私は大きな喜びを感じました。戦争という困難の中でも、私たちはまた1つの学年を無事に終えることができたのです。

9月には娘は4年生に、息子は2年生に進級します。2人とも音楽教室でも優秀な成績で1年を終えました。娘はすでに難しいピアノ曲を演奏し、息子はウクライナ民謡に欠かせない楽器「バヤン」の演奏に自信を持って取り組み始めています。こうしたことは、子どもたちだけでなく親にも大きな努力を求めます。しかし、その成長や成果こそが未来への希望となり、信じる力を与えてくれるのです。

もう1つの大切な出来事は、キーウ国立言語大学の同窓会が6年ぶりに対面形式で開催されたことでした。私が日本語を学び、日本との交流の道を歩み始めた原点は、まさにこの大学にあります。

新型コロナウイルスのパンデミック、そして戦争――これらは私たちの人生を大きく変えました。しかしどのような困難な時代であっても、人とのつながりを大切にし、再び立ち上がり、生き続けていかなければなりません。母校の校舎に身を置きながら、私は再び力と希望を感じました。

戦争は続いています。しかし、人生もまた続いています。ウクライナは耐え抜きます。ウクライナは生き続けます。そしていつの日か、再び平和な空の下で美しく花開くでしょう。その日を信じる心こそが、私たちを今日も前へと歩ませてくれるのです。