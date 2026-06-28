◇ナ・リーグ ドジャース15―3パドレス（2026年6月27日 サンディエゴ）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に今季最多タイの15得点で大勝し、貯金を今季最多タイの23とした。「7番・右翼」で出場したカイル・タッカー外野手（29）が1本塁打を含む3安打4打点の活躍で勝利に貢献した。

勝負の行方を決定づける価値ある一発だった。ドジャースは1―1で迎えた6回に相手失策で勝ち越すと、1死二塁から6番・エドマンが右翼線三塁打で加点。次打者・タッカーは勢いづいた打線の流れを継続させ、大量得点を呼び込んだ。パドレス・モレホンに対して9球粘った末、最後は甘く入ったカットボールを強振。打球は右翼席に飛び込む6号2ランとなった。

打線はこの回、打者12人攻撃で3本塁打を含む6安打で9得点。タッカーは12―3の8回にも2点打を放ち、移籍後最多の4打点を記録した。本塁打について「カウントの早い段階でスイングした球の中で、もっと早く仕留めるべきだったと思う球もありました。でも、そこで良いスイングができませんでした。結果的に少し甘く入ったカッターをうまく捉えてダメージを与えることができたので、うまくいきました」と振り返る。

開幕から低迷し、本来の打撃ができていないことを受け「苦しいですね。でも、できる限りポジティブでいるよう努めるしかありません」と本を口にする。「今夜は素晴らしい勝利を楽しんでいますが、明日もまたやらなければならないし、次へ進まなければなりません。だから起こったことは忘れて、ベストを尽くして次の試合に向かい、向上してチームの勝利に貢献しようとするだけです」と言う。「チームの勝利に貢献したいという思いで、ベストを尽くしています。試合に勝ってそこに貢献できている限り、個人の成績は本当に気にしていません。それが自分にできる全てです」と率直な思いを話した。

22日（日本時間23日）のツインズ戦で試合中に「腰のけいれん」を発症し、途中交代。2試合を欠場し、26日（同27日）パドレス戦からスタメンに復帰した。前日は3打数無安打だった。ロバーツ監督は「彼は練習から逃げていない。昨夜も試合後、最後のバスに乗るまでケージで打っていた」と明かし「プレーから逃げず、守備もしっかりやっている。今日結果が出たのは良かった。特にあの打席はメカニクスではなく“何とかしてやる”という競争心が前面に出ていた。ああいう打席が見られて良かった」と目を細めた。