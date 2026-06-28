現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ最終日を迎え、韓国の２大会ぶりの１次リーグ敗退が決まった。

２５日にＡ組３位勝ち点３、得失点-１で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっていた韓国だが、この日、Ｌ組でクロアチアがガーナに勝利、Ｋ組でコンゴがウズベキスタンに勝利したことでグループリーグ敗退が決まった。

Ｋ組は前半にウズベキスタンが先制に成功。そのままウズベキスタンが勝利、もしくは引き分けでも最後に試合が行われるＪ組に望みを繋げたが、後半にコンゴが逆転。悲劇的な形で敗退が決まった。

「朝鮮日報」は代表チーム関係者の話として「選手らはＤＲコンゴとウズベキスタンの試合を見てしていたが、焦った心情で見守り、ぼう然自失する姿もあった」と報じた。１４年ブラジルＷ杯に続き、屈辱の１次リーグ敗退に終わったホン・ミョンボ監督は２９日にベースキャンプ地で会見を予定。契約期間は来年１月のアジア杯までだが、「スポーツソウル」は「今後について見解を明らかにするものとみられる」と報じた。

選手らは分散で帰国し、ホン・ミョンボ監督らは３０日に帰国する予定。帰国行事は行わないという。