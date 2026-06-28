渡辺美奈代、土鍋で炊いたとうもろこしご飯披露「綺麗な黄色」「何杯でも食べられそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月26日、自身のInstagramを更新。手作りのとうもろこしご飯を公開した。
【写真】56歳元おニャン子「とうもろこしたっぷりで美味しそう」美しい黄色の土鍋炊きとうもろこしご飯
渡辺は「いただいたとうもろこしでとうもろこしごはん」とコメント。土鍋で炊いた、とうもろこしがびっしりと敷き詰められた色鮮やかなとうもろこしご飯を公開した。
この投稿に、ファンからは「綺麗な黄色」「何杯でも食べられそう」「土鍋ご飯絶対美味しい」「とうもろこしたっぷりで美味しそう」「季節感があって素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「とうもろこしたっぷりで美味しそう」美しい黄色の土鍋炊きとうもろこしご飯
◆渡辺美奈代、とうもろこしご飯公開
渡辺は「いただいたとうもろこしでとうもろこしごはん」とコメント。土鍋で炊いた、とうもろこしがびっしりと敷き詰められた色鮮やかなとうもろこしご飯を公開した。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗な黄色」「何杯でも食べられそう」「土鍋ご飯絶対美味しい」「とうもろこしたっぷりで美味しそう」「季節感があって素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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