32チーム出揃う！決勝トーナメントの組み合わせ決定！日本は優勝候補ブラジルと激突、世界一への一発勝負【サッカーW杯】

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会はグループステージ全72試合が終了し、決勝トーナメントに進出する32チームが出そろった。

全試合日程（大会スケジュール）｜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会

今大会から48チーム制へ移行し、各組上位2チームと各組3位の成績上位8チームがノックアウトステージへ進出。世界一を懸けた負ければ終わりの戦いが、いよいよ始まる。

日本代表はグループFを1勝2分の勝ち点5で2位通過。1回戦では優勝候補のブラジルと対戦する。ブラジルはグループCを首位で突破しており、日本にとってはベスト16進出を懸けた大一番となる。

そのほかの1回戦では、フランス対スウェーデン、ドイツ対パラグアイ、オランダ対モロッコ、ポルトガル対クロアチア、コートジボワール対ノルウェーなど、世界の強豪同士による好カードが並んだ。

今大会は史上初の48チーム制で開催され、各組3位にも決勝トーナメント進出の可能性が与えられた。

その中でコンゴ民主共和国、スウェーデン、ガーナ、エクアドル、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アルジェリア、パラグアイ、セネガルが3位チームから決勝トーナメント進出を果たした。

一方で韓国は1勝2敗で勝ち点3、得失点差マイナス1で3位チーム順位の9位となり、あと一歩届かず2大会ぶりのグループステージ敗退。ウルグアイ、スコットランドなども姿を消した。

優勝候補では前回王者アルゼンチンをはじめ、ブラジル、フランス、スペイン、ドイツ、イングランド、ポルトガルなどが順当に32強入りを決めた。

決勝トーナメントは日本時間6月29日（月）4:00の南アフリカ対カナダを皮切りに世界一を目指す32チームによるノックアウトステージがスタートし、ブラジル対日本は決勝トーナメント第2戦目となる日本時間6月30日（火）2:00から行われる。





＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

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