◆米大リーグ パドレス３―１５ドジャース（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースが同２位パドレスとの宿敵対決で大勝。今季最多タイの１５得点を挙げ、連敗することなく再びゲーム差「９」に広げた。大谷翔平投手（３１）は５打数２安打２得点、山本由伸投手（２７）は６回５安打２失点の好投で大谷らに並ぶ日本人トップの今季８勝目を挙げた。

この日はパドレスが先発予定だった右腕バスケスを２番手に回し、左腕ハートを「オープナー」で先発させる奇策に出たが、１―１の６回だった。３回から登板していたバスケスに対し、１死二塁からマンシーの打球を二塁ワグナーが後逸。敵失で１点をリードすると、一気に流れがドジャース側に傾いた。エドマンが右越えの適時三塁打、背中のけいれんから復帰２戦目の７番タッカーが７号２ランを右翼席へ運ぶと、８番ラッシングは２者連続の９号ソロを右中間席にたたき込んだ。

これで終わらない。９番フリーランドの四球、大谷の中前打、パヘスの四球で１死満塁と再びチャンスをつくると、フリーマンの二ゴロの間に６点目。さらに４番ベッツがセンター左に３試合連発となる１１号３ラン。打者１２人の猛攻を締めくくった。１イニング９得点以上は今季３度目。６月６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦の時も先発は山本だった。

試合後、ロバーツ監督は「特にカイル（タッカー）だね。あの打席は試合の流れを左右する打席だった。ダルトン（ラッシング）がホームランを打って復調したのも良かった。バスケスを攻略するまで２イニングほどかかったが、一気に打線が爆発してくれた。ムーキー（ベッツ）も引き続き調子を上げている」とほほ笑んだ。

この日の試合前には１番大谷の後を打つ２番が固定できていないという話も出た。指揮官は「翔平の後を打つことを意識しているわけではないと思いたいが、ネクストバッターズサークルで彼の特別な打席を見ていると、心理的な影響を受けているのかも。でも、誰かがその打順で打たないといけないからね」と話していた。この日、２番パヘスも２安打。６回、８回と大谷がヒットを打った直後はともに四球でつないだ。２番から打順を４番に変えてからベッツも復調気配を見せており、「今の打順が気に入っている。でも事実として、４番に下げてから打ち始めました事実だしね」とロバーツ監督は明かしていたが、４番ベッツが今後のカギを握ってくるのは間違いなさそうだ。