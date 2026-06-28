◆米大リーグ パドレス３―１５ドジャース（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースが同２位パドレスとの宿敵対決で大勝。今季最多タイの１５得点を挙げ、連敗することなく再びゲーム差「９」に広げた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は５打数２安打２得点、先発の山本由伸投手（２７）は６回５安打２失点の好投で大谷らに並ぶ日本人トップの今季８勝目を挙げた。

１―１の６回だった。３回から登板していたバスケスに対し、１死二塁からマンシーの打球を二塁ワグナーが後逸。敵失で１点をリードすると、一気に流れがドジャース側に傾いた。エドマンが右越えの適時三塁打、背中のけいれんから復帰２戦目の７番タッカーが７号２ランを右翼席へ運ぶと、８番ラッシングは２者連続の９号ソロを右中間席にたたき込んだ。

これで終わらない。９番フリーランドの四球、大谷の中前打、パヘスの四球で１死満塁と再びチャンスをつくると、フリーマンの二ゴロの間に６点目。さらに４番ベッツがセンター左に３試合連発となる１１号３ラン。打者１２人の猛攻に球場は騒然となった。

チームの１イニング９得点以上は今季３度目。６月６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦の時も先発は山本だった。その山本はこの日、５回に５番シーツに一時同点の１３号ソロを浴び、ビッグイニング直後の６回にもシーツに右翼線適時打を許したが、追加点は許さず。４試合連続のクオリティースタート（６回以上自責３以下）と試合をつくり、エースとしての役目を果たした。

大谷は６回１死一塁の第４打席でバスケスの内角９５・６マイル（約１５３・９キロ）直球を捉え、３試合連続安打となる打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の右前打。１イニング９得点のつなぎ役となり、８回にも中前打で今季２６度目となるマルチ安打。１１点リードの９回は代打を送られて途中交代となった。メジャー通算３００本塁打まで残り３本に迫る中、４試合連続ノーアーチとなったが、１番打者としてチームの勝利に貢献した。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏のＸによると、ド軍が１イニング９点超を１シーズンで３度以上するのは史上８度目。直近が１９５３年で、７３年ぶりのことだという。球団最多は１９４３年と１８９０年の「４度」。まだ７９試合あるだけに、タイ記録達成の可能性は十分ありそうだ。