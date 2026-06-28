サッカー北中米Ｗ杯で、初出場で初の決勝トーナメント進出を決めたカボベルデのＦＷライアン・メンデス主将（３６）が、女性への性的暴行容疑でニュージーランド警察の捜査を受けているとブラジルメディアの「グローボ」が報じた。

それによると、ニュージーランド・オークランドで今年３月に行われたカボベルデとの親善試合の期間中に、ポルトガル語の通訳などを務めた女性が、ホテルで事件が起きたと主張。メンデスが女性の客室に押し入り、性的暴行を加えたという。女性は５月、首などに傷を負ったという診断書などを国際サッカー連盟とカボベルデサッカー連盟に提出。調査が完了するまでメンデスをＷ杯メンバーから除外するように要請したものの、何の回答も得られなかったという。カボベルデ連盟は、メンデス個人の問題であるとの見解を示したという。

カボベルデは、北中米Ｗ杯１次リーグ全３試合を引き分け。同国代表歴代最多得点者で、同最多出場記録も誇るメンデス主将は３試合に先発出場し、１次リーグ突破の快進撃の中心的役割を担っていた。３日（日本時間４日）の決勝トーナメント１回戦では、大会連覇を狙うアルゼンチンと対戦する。