【暑くてもパクパク食べられる〜】2800人絶賛！平日がラクになるさっぱり夏野菜マリネ

今回は、夏野菜のトマトやズッキーニ、なすなどをふんだんに使った「マリネ」レシピをご紹介します。週末に作っておけば、平日の料理がぐっとラクになります。

▼ 角切りトマト＆なすのマリネ

トマトを角切りにして、焼いたなすをあえるだけ。トマトを小さめに切ることで、うまみや甘みがからみやすくなります。



▼ つくれぽ2800件超えの殿堂入り

大人気のズッキーニのマリネサラダ。ズッキーニをしっかり焼いてからトマトなどとあえるサラダ風マリネは、2800件以上の絶賛の声が届いています。



▼ コロンとかわいいミニトマトマリネ

見た目もかわいいミニトマトのマリネは、はちみつを入れたやさしい甘さ。湯むきしてから使うことで、味がしみ込みやすくなります。





※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください

▼ 麺のおともにも◎南蛮漬け風マリネ

夏野菜を大きめにカットしてフライパンで焼き、しょうゆや酢に漬ければできあがり。南蛮漬け風の味は、ご飯にも麺にも合うので、作りおきおかずにぴったりです。





じめじめして食欲が低下しているときは、酢を使ったマリネならさっぱり食べられそうです。どれも手軽に作れるので、献立の参考にしてみてください。