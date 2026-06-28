現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ全日程を終え、前日にＧ組３位で終えていたイランが最後の最後で初の決勝トーナメント進出を逃した。

衝撃の結末となった。３位１２チームのうち上位８チームが決勝Ｔ切符を手にする状況の中、最後のＪ組を残して８位だったイラン。Ｊ組２、３位争いのオーストリア−アルジェリアはともに勝ち点３で、引き分けなら両チーム決勝Ｔ進出が決まるだけに、“談合試合”の可能性も指摘されていたが、思わぬ激闘となり、オーストリアが先制、勝ち越しも、アルジェリアがすぐに追いつくという点の取り合いとなった。

２−２のまま試合終了かと思われたが、ここから壮絶なドラマが展開された。ボール回しに終始していたアルジェリアが突如牙を剥いて、アディショナルタイム（ＡＴ）３分にマレズのこの日２点目のゴールで勝ち越しに成功。イランの突破が決まるかと思われたが、予定のＡＴ４分を経過したＡＴ６分にオーストリアのカライジッチが衝撃の同点劇。直後に試合終了。イランの敗退が決まった。

ＳＮＳなどでは「数分間で天国と地獄が入れ替わるとはＷ杯の美しくも残酷な一面」、「めちゃくちゃもてあそばれたな」、「これは気の毒」との声が上がっていた。

開催国の米国との軍事衝突が続く中で厳戒態勢の中で参加している同代表。ビザの問題で米国内に拠点を置けず、米国での試合後すぐにキャンプ地のメキシコへの移動を命じられるなど過酷な状況の中で、強豪ベルギー相手のドローなど魂の３引き分けと奮闘したが、惜しくも届かなかった。