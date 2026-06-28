日本テレビ朝の情報番組「Oha！4 NEWS LIVE」などに出演中のフリーアナウンサー・田粼さくら（27）が28日、都内で初写真集「さくらいろ」（小学館）の発売記念イベントに出席した。

「夢だった」という写真集を出すことが実現し「これ1冊全部私しか載ってないんだって物凄い感動があります」と満面の笑みを浮かべた。

撮影はインドネシア・バリ島で行われた。「蚊に顔中を刺されて、顔の形が変わるぐらい腫れてしまった」とハプニングも発生。かゆみ止め薬のムヒを塗って乗り越えられたことを笑顔で振り返った。さまざまなシチュエーションのカットが満載で「いろんな私のカラーが出ている。男性女性問わず楽しんでいただけると思います」とアピールした。

念願の初写真集の自己採点を聞かれると「もし次回出させていただくなら、というちょっと余白も込めて82点」と、次回作への意欲を見せた。「まだ大人になりきれてない感覚が自分の中にある」と自己分析しており、今後は「大人っぽい路線とキュートな路線の両方を使いこなせる大人になりたい」と誓った。