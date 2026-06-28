「Oha！4NEWS LIVE」でキャスターとして活躍中の田さくら（27）が28日、ファースト写真集「さくらいろ」（小学館）発売記念会見を都内で行った。

初写真集に「いつか出せたらいいなという夢だった」と感激し、タイトルについて「自分の名前を入れたかった。いろいろな自分のカラーが出た写真集なので、私なりのさくらいろ」と話した。撮影はバリ島で行い、「お仕事柄、清楚（せいそ）な、キュートな感じが多いのですが、真っ赤なドレスで真っ赤なリップを塗って、普段なかなかお見せすることがない大人っぽいカットがお気に入りです」。

撮影3日目に「現地の蚊に顔中を刺されてしまった」というハプニングも。「顔の形がかわるくらい腫れてしまって、どうしようと」。スタイリストが持っていた塗り薬のおかげで腫れも引き、乗り越えたという。

インタビューのページでは、赤ちゃんのころや子どものころの写真も披露。「昔から変顔が大好きで、幼稚園のころのちょっとブタさんみたいになっている顔は、勇気をもって載せてみました」。精神年齢は24歳とし「まだ大人になりきれていない感覚。これからは、たまにきれいめ、たまにキュートめを使いこなせる大人になりたい」。

誰にプレゼントしたいか聞かれると、テレビ番組で共演した「かまいたちの山内さんと濱家さん」と回答。デジタル写真集をリリースした際には、山内から「もっと攻めんかい」と言われたとし「今回はわりと頑張ったが、山内さんの条件をクリアするか分からない」とした。

最後は、自身の顔写真が入ったセント・フォースオリジナルの「うまい棒」を取材陣1人1人に手渡しし、会場を和ませていた。