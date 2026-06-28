「こう見るとやはり日本は運が悪い」「左欧州、右南米みたい」強豪ズラリ！トーナメント表が完成！森保Jは…感想様々【W杯】
日本時間６月28日、北中米ワールドカップのグループステージが終了。ラウンド32に進む国が出揃い、決勝トーナメント１回戦のカードが全て決まった。
アジア勢で勝ち抜いたのは、日本とオーストラリアのみ。韓国とイランはグループ３位で、突破の可能性を残していたが、全体の３位ランキングで12チーム中８番目までに入れず、敗退となった。
森保ジャパンはまず、６月30日にブラジルとヒューストン・スタジアムで対戦する。
トーナメント表を見たファンの感想は実に様々だ。SNSに次のような声が続々と上がっている。
「こう見るとやはり日本は運が悪い」
「左欧州、右南米みたいになってしまった」
「左の山が２回戦からほぼユーロっぽくなりそう」
「少しアルゼンチンがいる山がぬるい」
「アルゼンチンは準決までは堅いな」
「なんだかんだでしっくりくるトーナメントになった」
「結局、アジアは日本とオーストラリアだけか」
「割と日本は決勝トーナメント初戦抜けたらするする行けそう」
「ヴィニシウス倒してハーランド倒してケイン倒してメッシ倒してエムバペ倒して優勝しようぜ」
森保ジャパンは世界屈指の強豪を立て続けに倒し、史上最高の結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
アジア勢で勝ち抜いたのは、日本とオーストラリアのみ。韓国とイランはグループ３位で、突破の可能性を残していたが、全体の３位ランキングで12チーム中８番目までに入れず、敗退となった。
森保ジャパンはまず、６月30日にブラジルとヒューストン・スタジアムで対戦する。
「こう見るとやはり日本は運が悪い」
「左欧州、右南米みたいになってしまった」
「左の山が２回戦からほぼユーロっぽくなりそう」
「少しアルゼンチンがいる山がぬるい」
「アルゼンチンは準決までは堅いな」
「なんだかんだでしっくりくるトーナメントになった」
「結局、アジアは日本とオーストラリアだけか」
「割と日本は決勝トーナメント初戦抜けたらするする行けそう」
「ヴィニシウス倒してハーランド倒してケイン倒してメッシ倒してエムバペ倒して優勝しようぜ」
森保ジャパンは世界屈指の強豪を立て続けに倒し、史上最高の結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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