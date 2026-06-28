「朝６時に心臓発作を起こすかと…」終盤失点で敗退危機→90＋６分劇的弾で突破！ オーストリア“奇跡のドロー”に母国ファン絶叫「信じられない！」「何が起こったんだ」【W杯】
劇的な展開で決めたオーストリア代表の決勝トーナメント進出に、母国ファンが歓喜している。
オーストリアは現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第３節で、アルジェリアと対戦。壮絶な撃ち合いの末、３−３で引き分け、グループ２位で決勝トーナメント進出を果たした。
ともに勝点３で最終節を迎えた両チーム。得失点差で上回るオーストリアは、引き分け以上で２位突破が決まる状況だった。一方、引き分けならアルジェリアも３位で決勝トーナメント進出となるため、試合終盤は２−２のまま時間が経過。アルジェリアは最終ラインでボールを回しながら、この結果を維持しようとしていた。
ところが90＋３分、一瞬の隙を突いてアルジェリアが勝ち越しゴールを奪い、スコアは３−２に。このままならオーストリアは敗退という絶望的な状況に追い込まれる。
それでもドラマは終わらなかった。90＋６分、途中出場のサシャ・カライジッチが劇的な同点ゴールを叩き込み、３−３に。土壇場で勝点１をもぎ取り、オーストリアはグループ２位でラウンド32進出を決めた。
ジェットコースターのような展開でつかんだ劇的突破に、SNS上ではオーストリアファンから歓喜と安堵の声が続出。以下のようなコメントが上がった。
「何が起こったんだ」
「すごい！信じられない！」
「なんてフィナーレ」
「朝６時に心臓発作を起こすかと思った」
「この試合のパフォーマンスには恥じるべきだ」
「クレイジーなゲームだった」
「何はともあれ良かったよ」
「本当に誇りに思う」
「私の精神が壊れるところだった」
「徹夜が結局報われたよ（笑）」
敗退寸前から一転、ラストプレーに近い時間帯で生還したオーストリア。まさに今大会屈指のドラマチックな一戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
オーストリアは現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第３節で、アルジェリアと対戦。壮絶な撃ち合いの末、３−３で引き分け、グループ２位で決勝トーナメント進出を果たした。
ともに勝点３で最終節を迎えた両チーム。得失点差で上回るオーストリアは、引き分け以上で２位突破が決まる状況だった。一方、引き分けならアルジェリアも３位で決勝トーナメント進出となるため、試合終盤は２−２のまま時間が経過。アルジェリアは最終ラインでボールを回しながら、この結果を維持しようとしていた。
それでもドラマは終わらなかった。90＋６分、途中出場のサシャ・カライジッチが劇的な同点ゴールを叩き込み、３−３に。土壇場で勝点１をもぎ取り、オーストリアはグループ２位でラウンド32進出を決めた。
ジェットコースターのような展開でつかんだ劇的突破に、SNS上ではオーストリアファンから歓喜と安堵の声が続出。以下のようなコメントが上がった。
「何が起こったんだ」
「すごい！信じられない！」
「なんてフィナーレ」
「朝６時に心臓発作を起こすかと思った」
「この試合のパフォーマンスには恥じるべきだ」
「クレイジーなゲームだった」
「何はともあれ良かったよ」
「本当に誇りに思う」
「私の精神が壊れるところだった」
「徹夜が結局報われたよ（笑）」
敗退寸前から一転、ラストプレーに近い時間帯で生還したオーストリア。まさに今大会屈指のドラマチックな一戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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