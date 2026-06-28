ラウール「あまりにも早すぎる発表には理由があり、、、」一年後に写真集の発売を告知！「ラウールの情熱が知れて感動」「今から待ち遠しい」「一年後には殻を破るのかな」

【写真】「SWAN」のパネルを持って微笑むラウールのワンショット

Snow Manラウールの写真集の公式Xアカウント「Raul 写真集『SWAN』Official」にラウール本人がコメントを綴った。

■ラウール「あまりにも早すぎる発表には理由があり、、、」

ラウールの誕生日である6月27日に、写真集『SWAN』公式アカウントが始動。「SWAN」の文字が書かれたフレームを手にしたラウールの写真と共に、本人が思いを綴った。

「X民のみなさまこんばんは。いつも大変お世話になっております。Snow Manのラウール(本人)です！！」と挨拶を綴り、「この度、RAUL 1st PHOTOBOOK “SWAN”が今からちょうど1年後の2027年6月27日に発売されることになりました！」と、来年2027年6月27日にラウール初となる写真集を発売することを報告した。

さらに「あまりにも早すぎる発表には理由があり、、、」と続け、デジタルではなく紙媒体で発売することへの思いや経緯などを熱く綴った。

■写真：ラウールの写真集『SWAN』の発売を告知

続く、ツリー形式での投稿では、「RAUL 1st PHOTOBOOK『SWAN』 発売決定！」として、「言葉では語りつくせない輝きを放ち、常に進化し続けるRAULの魅力が詰まった永久保存版な一冊に――」と紹介。

最後に「発売日は2027年6月27日！どうぞお楽しみに」と締めくくった。

この投稿には、「一年後の発売日が今から待ち遠しい」「いまはまだ卵だけど、一年後には殻を破るのかな」「楽しみ！」「良すぎます」「ラウールの情熱が知れて感動しました」「お金貯めて待っています！」「一年かけて貯金します」「一年後が楽しみ」と祝福と感動に満ち溢れたコメントが多数寄せられている。