乃木坂46が新曲「是非に及ばず」のMVを公開！センター・一ノ瀬美空からの撮影後コメントも到着

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乃木坂46が、7月22日にリリースする42ndシングル「是非に及ばず」のMVを乃木坂46 Official YouTubeチャンネルにて公開した。

■“パンク”な世界観を表現した、新しい一面を見せる意欲的なMVに

「是非に及ばず」はCDリリースに先駆けて6月13日に先行配信された楽曲で、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲のセンターを務めることでも話題となっている。

今回のMVは、楽曲の持つ“パンク”な世界観を表現した、乃木坂46にとっても意欲的なMVに。レトロな質感のカメラワークや、メンバーが「是非に及ばず」とともに感情を開放しているシーン、そしてラストシーンのスクラップに囲まれながら力強く踊るメンバーの姿は必見。MVの監督は渡邊直が務めた。

また、センターを務めた一ノ瀬は「是非に及ばず」のMV撮影を「自分のまだ出したことのない表情や雰囲気を出すことができ、新しい扉を一つ開けたような感覚があります」と振り返っている。

なお、テレビ東京『テレ東音楽祭2026夏』では「是非に及ばず」がテレビ初歌唱される予定。ぜひ、そちらもお観逃しなく。

■リリース情報

2026.06.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「是非に及ばず」

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「是非に及ばず」