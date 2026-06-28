本日１４時から放送の『timeleszファミリア』では、「ディズニー／ピクサーとファミリアSP」と題し、世界中で親しまれているディズニー／ピクサー作品の制作の裏側や、作品づくりへのこだわりを特集する。

番組では、timeleszがさまざまな分野で活躍する人物と交流しながら学ぶ企画「ファミリア式 爆速ラーニング」を展開。今回は『トイ・ストーリー5』の劇場公開を前に、『トイ・ストーリー』シリーズをはじめとするピクサー作品をテーマに、制作秘話をクイズ形式で紹介する。

スタジオにはウッディやバズ・ライトイヤーなど人気キャラクターが登場。進行を鬼越トマホーク、ゲストには『トイ・ストーリー』ファンとして知られる前田敦子を迎える。

番組では、『トイ・ストーリー』でウッディとバズの関係性を色彩で表現した演出や、『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』『カーズ』に用いられた映像技術など、作品を支える制作の工夫を紹介。サリーの毛並みの表現や、水中描写のために行われたリサーチなど、制作現場のエピソードも取り上げられる。

また、「トイ・ストップチャレンジ」と題したゲーム企画も実施。人間に見られると動いてはいけない”おもちゃ”になりきったtimeleszのメンバーがさまざまなミッションに挑戦し、スタジオを盛り上げる。

後半には、ウォルト・ディズニー・ジャパンでアジア太平洋地域の音楽・ライブ事業を統括し、日本語吹き替え版の制作にも携わる目黒敦氏が出演。ディズニー作品の日本語版キャストの選考や、『アナと雪の女王』をはじめとするディズニー音楽の制作背景について語る。

さらに、ピクサーが物語づくりで活用しているという「8つのステップ」を紹介。timeleszと前田敦子がその手法を用いて即興で物語を作る企画にも挑戦し、予想外の展開が繰り広げられる。