【W杯】決勝T組み合わせ決定 1回戦でオランダ―モロッコ、ポルトガル―クロアチア 日本は厳しい道のり
◇サッカーW杯北中米大会
FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、1次リーグの全日程を終了し、決勝トーナメント（T）進出32チームが出そろった。
日本が3大会連続の決勝Tを決めたほか、前回優勝のアルゼンチン、準優勝のフランス、ブラジル、イングランドなどFIFAランキング上位が順当に進出。決勝Tの組み合わせも決まり、フランスがドイツやオランダ、モロッコなど強豪ぞろいのブロックに入ったのに対し、アルゼンチンはベスト4までスムーズに勝ち上がれそうな組み合わせとなった。
日本は1回戦が「王国」ブラジル、勝ち進んでも2回戦はコートジボワールか“怪物”ハーランドを擁するノルウェー、準々決勝もメキシコやイングランドとの対戦が予想される、厳しい道のりとなっている。1回戦の好カードは日本―ブラジル、オランダ―モロッコ、ポルトガル―クロアチアで、勝敗がトーナメント全体の行方を左右しそうだ。
▽1次リーグ順位＝☆は決勝T進出、カッコ内は勝ち点
＜A組＞
(1)☆メキシコ（9)
(2)☆南アフリカ(4)
(3)韓国(3)
(4)チェコ(1)
＜B組＞
(1)☆スイス(7)
(2)☆カナダ(4)
(3)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ(4)
(4)カタール(1)
＜C組＞
(1)☆ブラジル(7)
(2)☆モロッコ(7)
(3)スコットランド(3)
(4)ハイチ(0)
＜D組＞
(1)☆米国(6)
(2)☆オーストラリア(4)
(3)☆パラグアイ(4)
(4)トルコ(3)
＜E組＞
(1)☆ドイツ(6)
(2)☆コートジボワール(6)
(3)☆エクアドル(4)
(4)キュラソー(1)
＜F組＞
(1)☆オランダ(7)
(2)☆日本(5)
(3)☆スウェーデン(4)
(4)チュニジア(0)
＜G組＞
(1)☆ベルギー(5)
(2)☆エジプト(5)
(3)イラン(3)
(4)ニュージーランド(1)
＜H組＞
(1)☆スペイン(7)
(2)☆カボベルデ(3)
(3)ウルグアイ(2)
(4)サウジアラビア(2)
＜I組＞
(1)☆フランス(9)
(2)☆ノルウェー(6)
(3)☆セネガル(3)
(4)イラク(0)
＜J組＞
(1)☆アルゼンチン(9)
(2)☆オーストリア(4)
(3)☆アルジェリア(4)
(4)ヨルダン(0)
＜K組＞
(1)☆コロンビア(7)
(2)☆ポルトガル(5)
(3)☆コンゴ(4)
(4)ウズベキスタン(0)
＜L組＞
(1)☆イングランド(7)
(2)☆クロアチア(6)
(3)☆ガーナ(4)
(4)パナマ(0)
＜3位グループ順位＞
☆は決勝トーナメント進出、▼は敗退
(1)☆コンゴ 勝ち点4 得失点差1
(2)☆スウェーデン 勝ち点4 得失点差0(総得点7)
(3)☆ガーナ 勝ち点4 得失点差0(総得点2)
(4)☆エクアドル 勝ち点4 得失点差0(総得点2)
(5)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝ち点4 得失点差-1
(6)☆アルジェリア 勝ち点4 得失点差-2(総得点5)
(7)☆パラグアイ 勝ち点4 得失点差-2(総得点2)
(8)☆セネガル 勝ち点3 得失点差2
(9)▼イラン 勝ち点3 得失点差0
(10)▼韓国 勝ち点3 得失点差-1
(11)▼スコットランド 勝ち点3 得失点差-3
(12)▼ウルグアイ 勝ち点2 得失点差-1
※ガーナとエクアドルの順位はフェアプレースコアで決定