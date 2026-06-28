日本は無敗で1次リーグ突破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメントに進出する32チームが出揃った。日本はF組2位で突破した一方、韓国が敗退するなど、アジア勢の32強は2チームにとどまり、惨敗の結果に。日本だけ別格であることを示す画像が公開された。

48か国に出場枠が拡大した今大会、アジア勢は「4.5」から「8.5」に出場枠が増加し、9か国が出場していた。

大会開幕から5日目まで無敗という健闘ぶりが話題になったが徐々に苦戦が顕著に。結局32強に残ったのは日本（F組2位）とオーストラリア（D組2位）の2国のみで、残り7チームは敗退。カタール、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、ウズベキスタンの5チームが最下位で、3チームが3戦全敗だった。

そんな中、光ったのは日本の戦いぶり。アジア勢では唯一無敗で突破した。来年1月にサウジアラビアで行われるAFCアジアカップ公式Xは「サムライブルーの要塞は揺るがぬままだ！ 日本はFIFAワールドカップ無敗のままノックアウトステージへ！」と記した。さらに鎌田のゴールパフォーマンスやサポーターの写真とともに成績をまとめた画像を添えた。

決勝T1回戦のブラジル戦は日本時間30日午前2時にキックオフする。



（THE ANSWER編集部）