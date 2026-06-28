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カーハートは、「Kickflip Backpack」を10％オフの14,849円（税込）で販売しています。

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24.8Lの絶妙なサイズ感で毎日使える万能バックパック

↑カーハートの「Kickflip Backpack」

Kickflip Backpackは、タウンユースからアウトドア、アクティブなシーンまで幅広く活躍する、機能性とデザイン性を兼ね備えたリュックサック。

素材には、リサイクルポリエステル混紡の丈夫なキャンバス生地を採用。表面には撥水加工が施されているため、急な雨の日でも安心して使用できるタフさが魅力です。フロントには伸縮性のあるスケートボードストラップを備えており、スケートボードのデッキを挟めるストリートライクな仕様になっています。

容量は普段使いにぴったりな24.8Lで、メインコンパートメントは開け閉めしやすい2ウェイジッパー仕様。両サイドにはメッシュとジップのポケットを備えており、小物やドリンクの整理も簡単です。また、ショルダーストラップと背面にはクッションパッドが内蔵されており、荷物が多い日でも快適な背負い心地をサポートしてくれます。

全体に配されたバックルが機能性を高めつつ、デザインのアクセントにもなっている名作バックパック。お得に手に入るこの機会に、ぜひチェックしてください！

カーハートのリュックサックを買うなら今がチャンス！

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