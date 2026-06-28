ドジャース・山本由伸投手（２７）が２７日（日本時間２８日）の敵地パドレス戦に先発し、６回を８９球、５安打２失点、４奪三振、２四球の好投で８勝目をマーク。１５―３とライバルを投打に圧倒した。

カットボール、スプリット、カーブ、シンカー、スライダーと多彩な変化球で４回まで無失点に抑えたが、１点リードの５回に先頭打者シーツに真ん中に入った１５４キロの直球をバックスクリーンに運ばれて同点とされる。試合後は「スポーツネットＬＡ」などに「調子はいつも通りのいい感覚だった。ホームランは少し真ん中に寄った。相手が打ったのがすごいですけど、もう少しコースを頑張るか、高さがうまくいけば何とかフェンスの手前になっていたのかな、と思いました」と反省を口にした。

登板時に奮わないことが多かった打線が、補って余りある援護を見せた。６回に３本塁打が飛び出す打者一巡攻撃で一挙９得点。気持ちが楽になって当然だが「多少違いは感じますけど、大量得点で点差が離れても気にすることなく、接戦の気持ちでマウンドに上がるように心掛けている」と気を緩めることはなかった。攻撃時間が長くなっても「しっかりウォームアップをして集中していた」という。４試合連続の今季１２度目のクオリティースタートで防御率２・６７。大谷と並ぶ８勝目をマークして先発陣をけん引している。