6月27日、海外のファッション系Instagramアカウント『hush.officiel』が、モデル・女優の三吉彩花を《アジアのスターが会場中の視線を集めた》と紹介。その大胆なファッションが大きな注目を集めている。

三吉は、6月23日から28日にかけてフランス・パリで開催された『パリ・ファッションウィーク メンズ』に参加。26日に行われたフランス発のラグジュアリーブランド『VETEMENTS』のショーに来場した。

「当日の様子を映した動画が様々なアカウントで拡散されていますが、三吉さんが姿を見せると沿道から大きな歓声が上がっていました。正面から見ると、胸もとに『VETEMENTS』のロゴが入ったホルターネックトップスにレザー調のロングスカートを合わせたシックな装いに見えます。

しかし、振り返ると印象は一変。背中から腰まで大きく開いたバックオープンデザインに加え、シースルー素材によってヒップラインまで透ける大胆なスタイリングでした。4月に公表して話題となった背中のタトゥーもはっきりと見えており、そのギャップに驚く人も多かったようです」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《美人でセクシーすぎる》

《彩花様…高嶺の花過ぎて尊い、愛おしい》

《背中のタトゥーとストッキングのセンターラインを合わせたコーデに目を引くスタイル》

と、称賛と驚きの声が寄せられている。

三吉は4月20日、自身のInstagramで30歳を機にタトゥーを入れたことを公表。《自分に嘘をつかずに生きるという決意の証》として刻んだことを明かし、大きな話題となった。

「今回のスタイリングからも、自身の表現を包み隠さず発信していこうという姿勢が感じられますね。タトゥーの公表以降、ファッションを含めた自己表現の幅が広がった印象を受けます。一見すると大胆な装いにも映りますが、モデルとして海外で活動する、三吉さんの現在地を象徴するスタイリングだったのかもしれません。

日本ではタトゥーに対して慎重な見方も根強く、心配する声も上がっています。一方で、海外のファッションシーンでは個性を表現する一つの要素として受け止められることも多く、今回も現地では大きな歓声で迎えられていました。世界を舞台に活動する三吉さんらしい装いだったと言えるのではないでしょうか」（同前）

7月1日から放送される株式会社湖池屋『湖池屋ストロング』の新CMへの出演も決まっている三吉。自分らしさを貫くスタイルは、今後も大きな注目を集めそうだ。