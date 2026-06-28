お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（６１）・田中裕二（６１）が２８日にＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。老衰のため今月２０日に死去していたことが伝えられた俳優で歌手の美輪明宏さんを追悼した。

美輪さんの逝去はこの日、所属事務所が公式サイトで発表した。９１歳だった。葬儀告別式は本人の意向で近親者のみですでに行った。お別れの会や偲ぶ会などの予定はなく、香典や供花についても辞退するという。

田中は「ラジオも番組をやられていてＴＢＳのラジオの階を黄色い髪が通ってギョッとするみたいなこともあったんですけど」と振り返り。「我々は結構褒めていただいたというか。『あなたたちはいいわね』みたいなのを」と回想すると、太田が「最初に会ったときに『あなたたちは売れるわよ』みたいなことを言っていただいてすごくうれしかった」と補足した。

続けて太田は「美輪さんからいろんなお話聞きましたけど、代表作黒蜥蜴、江戸川乱歩（の小説）を舞台化したものなんですけど、あの思い出話なんかするととにかく登場人物がすごい。美輪さんのことを三島由紀夫がどう口説いたかとか、江戸川乱歩がどういうふうに言ったかとかそういうのを聞いてるだけでもっともっと聞きたいようなね」としみじみ。「日本の文学、芸術の歴史が全部美輪さんの中に入ってる、そんな気がしましたね」と偲んだ。