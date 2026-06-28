サッカー元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）が、ブラジル代表ＦＷネイマール（３４＝サントス）の狄蠅┃瓩鮖愿Δ靴拭

森保ジャパンは２９日（日本時間３０日）に米国・ヒューストンで行われる決勝トーナメント１回戦で、ブラジルと激突する。開幕前にふくらはぎを痛めた狷本キラー瓩離優ぅ沺璽襪蓮■閏．蝓璽安茖垣錣離好灰奪肇薀鵐廟錣埜緘升械永から今大会初出場を果たした。

闘莉王氏は、前戦のネイマールの動きを踏まえて「出てきた方がいいです。日本からしたら。調子が上がってこない。今のネイマールなら差がつけられるぐらい。もしかしたら点を取られるかもしれないけど、出てきた方がブラジルにとっては良くない」と切り出した。さらに「コンディションが上がってないっす。すごいダッシュとかできるわけじゃないし。今までのドリブルしながら加速していくネイマールじゃない。技術はあるけど」と力説した。

Ｗ杯史上最多５回の優勝を誇る王国との大一番。闘莉王氏は「突破すればいいんですよ。どんな形でも。俺の理想は２―１で日本（勝利）。でもＰＫで勝っちゃうんじゃないかなと。ＰＫで勝ってもいいけど、理想は２―１です」と予想。「今までにないぐらい、ブラジルに勝てる可能性がある大会。ここまでパーセンテージが高いのは、今回が初めて」と熱弁した。

ブラジル出身の闘莉王氏だが「俺は自分の思ってることしか言わない。別に誰に怒られようと、誰に嫌われようと俺には関係ない。俺は俺の生き様や！」と故国からの批判を恐れず、日本の勝利を願っていた。