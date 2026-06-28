ラッパーのエイサップ・ロッキーが「ドント・ビー・ダム・ワールド・ツアー」のアリゾナ州フェニックス公演で、パートナーでシンガー・ソングライターのリアーナと交際する前に女性ファンたちに出会っていたら性的関係を持っていただろうと告げ、炎上している。リアーナとの間にはRZA君(4)、ライオット君(2)、そして生後8カ月のロッキちゃんがいる。



【写真】気になる発言の真意 まさかのとばっちりを受けたパートナー

ロッキーは観客に向かってこう語りかけた。「独身だった頃に君たちと出会っていなくて、神に感謝するよ。絶対に〇〇していたから」



この動画がSNSで拡散すると批判が殺到した。「他にいくらでも言えることがあったはずなのに、観客にも自分のパートナーにも最低で失礼なことをわざわざ選ぶなんて」「リアーナ、この男から離れなよ(笑)ずっと彼女を侮辱し続けてる」「3人の子供がいて真剣な関係にあるはずの人間の発言じゃない」といった声が相次いだ一方、冗談と受け取るべきだと擁護する意見もあった。



フェンティなどでビジネス帝国を築いたリアーナ本人は、騒動に動じた様子は見せていない。



（BANG Media International／よろず～ニュース）