◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦 アルジェリア３―３オーストリア（２７日、カンザスシティー競技場）

２８年ぶり出場のオーストリア（同２４位）が、アルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）に３―３で引き分けた。互いに勝ち点１を獲得。１次リーグ３試合を終えて両国が１勝１敗１分けで並んで、得失点差でオーストリアが上回り、グループ２位で決勝トーナメント進出を決めた。アルジェリアは各組３位（計１２チーム）のうち決勝Ｔに進出できる上位８チームに入ったため、次戦へ駒を進めた。

試合前から引き分けならば両国が決勝Ｔに進める条件となり、「談合試合」と話題になっていた一戦。しかし、２−２の後半アディショナルタイム３分、アルジェリアのマレズが勝ち越しゴールを挙げ、状況が一転。負ければ敗退のオーストリアだったが、同６分、１分前に投入されたカライジッチが頭で劇的な同点弾を決めた。

この試合の前評判を覆して盛り上がった一戦に、Ｘでは「オーストリア」がトレンドランキング２位に。「泥試合かと思いきやビックリ」「結局ドローで神試合」「とんでもねー試合じゃん」「誰だ絶対談合試合だとか言ってたやつ」「面白すぎる展開」「意外にガチンコ勝負？」「誰が想像したことか」など驚きの声が上がっている。