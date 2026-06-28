サッカー元日本代表の前園真聖氏が28日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。番組ではサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦（日本時間30日午前2時）で1次リーグC組1位のブラジルと対戦する日本代表を取り上げた。

前園氏は1996年のアトランタ五輪の1次リーグ初戦のブラジル戦に主将としてフル出場。ブラジルを1−0で下し、“マイアミの奇跡”と呼ばれた。

MCを務める上沼恵美子から「前園さんがブラジルを語るのはおもしろい。勝てますよね？」と質問されると、前園氏は「勝てると思います」と即答した。

「ブラジルも王者だし、強い。いまの日本代表を見ると、ほとんどが海外でプレーしていて、ブラジル代表のメンバーとも普段、チームメートなので、それが日常なんです」と力説。「僕らのときは誰も世界に出ていない。テレビで見ている人たちと戦った」と振り返った。

上沼が「おばちゃんの質問やけど、ブラジルは前ほどではない？」と聞くと、前園氏は「前みたいに11人全員がタレントってわけではない。ポイント、ポイントにはいるけど、ポイントをしっかり抑えれば、十分に勝てます」と断言した。

最後に、スコアは2−1で日本の勝利を予想した。