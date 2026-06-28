シャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）が20日に老衰のため死去していたと28日、美輪さんの公式サイトで発表された。91歳だった。葬儀・告別式は近親者で執り行ったという。

芸能界からは追悼の声が相次いでいる。

放送中に訃報(ふほう)が発表されたTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）では、爆笑問題の田中裕二と太田光が、それぞれ美輪さんへの追悼の言葉を口にした。田中は「テレビもラジオも結構、番組もやられていて、TBSのラジオの階にたまに、黄色い髪がぶわ−っと通ってぎょっとする、みたいなこともあったんですけど、我々は結構、会うと、ほめていただいたというか。『あなたたちはいいわね』とみたいなことを、最初に会った時に言っていただいた」。太田は、その時のことを「『あなたたちは売れるわよ』と言っていただいたことが、すごくうれしかった」と、美輪さんのまねをしながら、美輪さんとの交流を回顧した。デーブ・スペクターも「家に行ったこともありまして、美術とか、アールデコみたいな、博物館みたいな家にお住まいになっていた」とし、「昭和を象徴する文学や歌、映画を全部知り尽くしていて、（新宿の）ゴールデン街とかしゃれたバーで、文学を熱く語るような方だった。本当に偉大な人だった」と、しのんだ。

華道家の仮屋崎省吾さんは自身のブログを更新。「まさか美輪明宏さんが ほんとにほんとによくしていただきました 小学校からのファンでした 長い長いファミリーのようなおつきあいでした ぽっかり心に穴があいたような気持ちです」と美輪さんとのツーショット写真をアップし悼んだ。

俳優の俳優大和田伸也もXで「私や弟の結婚式では、心のこもった歌をプレゼントしてくださいました。あの日の感動は、生涯忘れることがありません。心より感謝申し上げます。謹んでご冥福をお祈りいたします」とコメント。

俳優のいしだ壱成はXで「私が10代のころ、舞台を通して美輪さんがこの身に叩き込んでくださいましたお芝居のすべて。必ずや次の世代、また次の世代に継いで参ります。どうかごゆっくりお休みください」とつづった。

俳優の松尾貴史もXで「和、反戦について多数発言されていて頭が下がる思いでおりました。20年ほど前、渋谷の街中でばったりお目にかかり、『愛してるわ』とおっしゃって力着くハグしてくださったのが最後となりました。慎んで哀悼の意を表します」と悼んだ。