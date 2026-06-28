「日本にすがる前にやるべきことがある」韓国、悲劇の敗退決定 母国メディアは“他力本願”を生んだ強化方針を非難「無味無臭の戦術に失望しかない」【W杯】
南アフリカとの最終戦に敗れ、落胆する韓国イレブン(C)Getty Images
やはり“アジアの虎”は悲運を避けられなかった。現地時間6月27日に北中米ワールドカップ（W杯）はグループリーグ戦が最終日を迎え、決勝トーナメントに進出する32チームが出揃った。
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A組最終戦で南アフリカに0-1で敗れ、3位に転落していた韓国。総獲得勝点「3」、得失点「−1」で、他グループの状況を待っていた彼らは、L組でガーナがクロアチアに勝利し、K組でウズベキスタンがDRコンゴに5点差以内で勝利、もしくは引き分けに終わること。さらにJ組で2位オーストリアが3位アルジェリアに勝利すること、もしくはアルジェリアが2点差以上で勝利すること。このうち2つの条件を満たせば、勝ち残りが決まっていた。
ただ、他力本願な状況で彼らに運は向かなかった。L組でクロアチアがガーナに勝利し、K組でDRコンゴがウズベキスタンに勝利。一縷の望みが完全に断たれ、グループリーグ敗退が決まった。
突破率も31％にまで暴落していた中で、やはり望みは叶わなかった。ただ、グループリーグを1勝2敗と負け越したために追い込まれた“自業自得”の結末に、国内メディアは軒並みシビアな意見を飛ばしている。
日刊紙『朝鮮日報』は、「私たちのワールドカップが終わった」と複雑な胸中を記し、「そもそも32強進出は奇跡に近かった。だが、結局、ホン・ミョンボ体制の韓国代表、専門家たちが『悲劇は予見されている』と予想した通り、北中米ワールドカップを惨憺たる失敗に終わらせてしまった」と落胆。自力で生き残れなかったシチュエーションにしてしまった母国代表を嘆いた。
また、「無味無臭の戦術と精彩を欠いた試合内容に失望しかない」と辛らつに批判する同紙は、低調なパフォーマンスに終始した代表に厳しい言葉をぶつける国内の反応をまとめている。
「韓国は日本をはじめとする他国の勝利にすがりつく以前にやるべきことがある。彼らは、何よりも代表チームと選手の関係を修復すべきである。そうした問題に対する冷ややかな声は韓国のファンからも唱えられ、『本当に不快なほど下手』『切実さがなく、だらだらと走るサッカー』といった批判が殺到している」
自分たちの手で自力突破の可能性をふいにした韓国。その戦いに対するシビアな声は、しばらく収まりそうにない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]