ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の元メンバーで社会保険労務士の山中綾華氏（31）が27日までに自身の公式Xを更新。社外取締役に就任したことを発表した。

「このたび、株主総会でのご承認をいただき、株式会社ラウンドワンの社外取締役に就任いたしました」と書き出した山中氏。「まずは株主の皆さま、関係者の皆さま、そしてこれまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」とした。

「音楽活動を通じて学んだ『チームで成果を生み出すこと』そして社労士として学び続けてきた『人と組織の在り方』。その両方の経験を活かしながら、社外取締役として企業価値の向上に貢献できるよう、誠実に務めてまいります」と意気込み。「ドラムと向き合う日々を過ごしていた私が、社会保険労務士の資格取得を目指して学び、こうして新たな役割を担わせていただくことになるとは、想像もしていませんでした。その歩みを振り返るたびに、人生には年齢や肩書きに関係なく、新たな挑戦の扉が開かれる瞬間があることを感じます」とコメントした。

「『人生は一本道ではなく、挑戦を続けることで何歳からでも新しい景色を見ることができる』私は今回の経験を通じて、その言葉の意味を改めて実感しています。もし私の歩みが、新たな挑戦をしようとしている誰かの背中を少しでも押すことができるなら、これ以上うれしいことはありません。今後ともよろしくお願いいたします」と添えた。

山中氏は22年1月にバンドからの脱退を発表し、23年に社会保険労務士に合格。24年にはドラマーと社労士の二刀流を掲げ、現在はも活動を続けている。