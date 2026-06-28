サンリオの人気キャラクターを選ぶ、年に一度のイベント「２０２６年サンリオキャラクター大賞」の結果発表が２８日、神奈川・パシフィコ横浜で行われ「ポムポムプリン」が２年連続５度目の栄冠に輝いた。

７００万票を集めて１位に輝いたポムポムプリンは、「わーい！僕ほんとに一位なの、やったー！」と飛び跳びはねて喜び、「みんな、たくさんエールを送ってくれたんだね。本当にありがとう。僕からもみんなにたくさんエールを送るから、これからもよろしくね」と感謝した。

２位にはシナモロール、３位はポチャッコが並び、トップ３は昨年と全く同じ結果に。“サンリオ３大犬キャラクター”が上位を独占する結果となった。

ポムポムプリンは、１９９６年に誕生したキャラクターで、今年が３０周年のアニバーサリーイヤー。焦げ茶色のベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男の子。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。趣味は靴集め、特技は昼寝とプリン体操、誰とでも仲良くなれることとされている。

▼最終順位ベスト１０

１位 ポムポムプリン

２位 シナモロール

３位 ポチャッコ

４位 クロミ

５位 ハローキティ

６位 あひるのペックル

７位 マイメロディ

８位 タキシードサム

９位 ハンギョドン

１０位 リトルツインスターズ