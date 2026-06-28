タレント指原莉乃（33）が27日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。自身がプロデュースするアイドルグループ＝LOVEの国立競技場でのコンサートの記念に買い物をしたことを明かした。

若槻千夏（41）が「すごいじゃん…国立？ 2DAYS。どういう心境なんですか。自分がプロデュースした…グループが」とおしぼりをマイク代わりに“インタビュー”すると、指原は「古っ！（マイクが）太いし古いし」とつっこんだ。

指原は「でもテレビに出る前からアリーナツアーとかやらせてもらってて規模は普通に大きかったので、ある程度のアイドルの中で。あんまりスタジアムライブをさせてもらうとか、そういうことに対して、正直なことを言うと『えー！すごい！』っていう違和感はあんましない。心から信じてたし、“行ける”って思ってたんで」と語った。

指原は＝LOVEのメンバーについて「良い子なんですよみんな」と語った。「私イコラブが国立に立つ記念に何か買おうと思って…高い物買ったんですよ」と語ると、若槻は「見たよ。それなんかのネットニュースかなんか。そんな話ばっかしてよ〜」と指原をイジった。

指原は「（自分が）『国立に立たないじゃん』って言ってほしくて結構いろんなところで話しちゃったんですよ。指原が立つわけじゃないじゃないですか、“関係ないじゃん”って。イコラブメンバーに楽しいおもしろ話として、『実は…買い物しちゃいました』。（メンバーが）『そうですよね…私たちの国立ですもんね』って」とメンバーのリアクションを語った。

若槻も「良い子〜」と反応した。

指原は買ったものについて「時計です」と明かし、「金額はびっくりするほどのあれじゃない」と語った。