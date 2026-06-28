【実録】「セブン&アイHD」を今が一番安いと”100株”買って後悔！ 数日で「計4450円」も下がるなんて…4月から急落してるけど、買ったのは失敗？「今が底」じゃないんですか？ 判断基準を解説

1921円で買ったセブン＆アイHDが数日で下落……4450円のマイナスは失敗？

最近投資を始めたAさんは、株主優待と配当金に興味を持ち、セブン＆アイ・ホールディングスの株を100株買いました。年初から、特に4月ごろから株価が大きく下がっていたため、「今が一番安いはず」と考えて1株1921円で購入しました。

ところが数日後、株価は1876.5円まで下がってしまいました。1株あたり44.5円、100株で計4450円のマイナスです。

「やってしまった」と落ち込むAさんですが、この4450円という金額は、買った値段から見ると2％ほどの値動きにすぎません。株価が一日に1～2％動くことは、特別なことがなくても普通に起こります。

つまり、わずか数日の値下がりだけで「失敗」と決めつけてしまうのは、早すぎる判断だといえるでしょう。



そもそもセブン＆アイHDの優待・配当はどんな内容？

株主優待は共通商品券（または寄付）

セブン＆アイHDの株主優待は、毎年2月末時点で100株以上を持つ株主が対象です。内容は、グループの店舗で使える共通商品券か、食糧支援機関である国連WFPへの寄付のどちらかを選べる形になっています。

なお、Aさんがよく利用しているイトーヨーカ堂は、セブン＆アイHD から2025年に別の会社へ売却されました。優待の商品券がどの店で使えるのかは、買う前に確かめておくと安心です。



配当金は1株60円の予想

セブン＆アイ・ホールディングスの配当金は、2026年2月期は1株あたり50円で、2027年2月期は60円の予想となっています。Aさんの買った1921円で計算すると、利回りはおよそ3.1％です。



なぜ最近セブン＆アイHDは急落しているの？

買収提案の撤回というできごと

株価が下がった大きな理由は、海外企業による買収の話が消えたことです。2024年にカナダの大手企業が買収を提案し、その期待から株価は一時2700円を超えました。

しかし、2025年7月、相手企業が「話し合いが進まない」として提案を撤回しました。これを受けて、7月17日には前日の終値から一時9％を超える下落となりました。



業績の下方修正が重なった

さらに、会社の利益の見通しが下げられたことも、株価の重しになっています。2025年10月、セブン＆アイHDは今後の営業利益の予想を引き下げました。国内コンビニ事業の伸び悩みや、北米事業でお客さんが減ったことなどが背景にあります。



「今が底」かどうかを確かめる見方と、一度に買うか分けて買うか

底は後からしか分からない

「大きく下がったから、もう底だろう」と考えたくなるかもしれませんが、ここには落とし穴があります。株価が下がるときには必ず理由があり、その理由が解決しない限り、さらに下がる可能性は残るからです。

どの時点が一番安かったのかは、しばらく時間がたってから振り返って初めて分かるもので、その場でぴたりと当てるのはプロでも難しいといわれています。



分けて買う方法と、保有の基準を持つこと

下落のインパクトを少なくするには、買う時期を分けるのが有効です。その場合、いくつか方法があります。

まず、予算を増やして200株以上の資金を用意し、100株ずつに分けて買う方法です。セブン＆アイHDは100株単位での売買なので、1単元ずつ時期をずらして買えます。

もう1つは、1株から買える単元未満株という仕組みを使う方法です。多くのネット証券で利用でき、少額ずつ買い増せます。ただし、優待をもらうには結局100株まで集める必要があります。

どの方法を選ぶにせよ、「自分はなぜこの株を買うのか」という基準を持つことが何より大事です。



まとめ

買った株が数日で下がっても、それだけで失敗とは限りません。セブン＆アイHDの急落には、買収の話が消えたことや業績の見直しという明確な理由があります。

底をぴたりと当てるのは難しいため、慌てて売るのではなく、優待や配当という自分の目的に立ち返ってみましょう。

値下がりにうろたえず、自分なりの基準を持って持ち続けるかどうかを判断することが、長く投資を続けるうえで大切になります。



出典

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブン＆アイ・ホールディングスの株主になりませんか

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP