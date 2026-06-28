SixTONES京本大我、旅行先で身バレしたまさかの理由「人生初めての経験すぎて」飲食店でのハプニングも
【モデルプレス＝2026/06/28】SixTONESの京本大我が、6月27日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。旅行中のハプニングを明かす場面があった。
【写真】SixTONES京本大我、ヴァンパイア役で6kg減量
この日、プライベートの趣味である「カメラ旅」で長野県松本市の上高地を訪れたと明かした京本。朝8時頃に到着し、移動中に「至る所に看板が出てるわけですよ『上高地なんちゃらなんちゃら』とか…マップもそうだし」と振り返り、上高地という地名から「反射的に『上高地優吾』って言いたくなっちゃうでしょ？」と、メンバーの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）の名前と組み合わせたくなってしまったと口に。それゆえ「俺がただただ1人で（『上高地』と）見たら『上高地優吾〜』って（呟きながら）移動してたわけですよ」と、そのワードにハマっていたのだという。
その後、絶景写真スポットに到着した後も「上高地優吾」と1人で呟いていた京本。「写真撮って『よし、上高地優吾』って言った瞬間に後で『え！え！え！』みたいな」と偶然にもファンが周囲にいたため「俺の『上高地優吾』ってワードでバレたのよ」と身バレしてしまう事態に。「俺がバレたのか高地がバレたのか…人生初めての経験すぎて」と珍しい身バレの経緯を語ると、田中は「『上高地優吾』でバレたことがめっちゃ恥ずかしいよね」とツッコミを入れていた。
1泊し、翌日の昼食後帰宅したと話した京本は、昼食で入った店で店員から「誰かに似てるって言われません？」と言われたため、「勘付かれてたんだ」「プロだな」と店員の対応に感激していたところ、「シックストーンズのね…UFOキャッチャー得意な人だ！」と自身の特徴には当てはまらない言葉をかけられたと説明。京本はTBS系「THE神業チャレンジ」（よる7時〜）でUFOキャッチャーの挑戦をしているSnow Manの深澤辰哉の名前を上げ、「場合によっては（店員の中で）『深澤辰哉が来た』ってことになってるよ。ふっかごめんね」と間違われるハプニングもユーモアたっぷりに振り返った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆SixTONES京本大我、まさかの理由で身バレ
この日、プライベートの趣味である「カメラ旅」で長野県松本市の上高地を訪れたと明かした京本。朝8時頃に到着し、移動中に「至る所に看板が出てるわけですよ『上高地なんちゃらなんちゃら』とか…マップもそうだし」と振り返り、上高地という地名から「反射的に『上高地優吾』って言いたくなっちゃうでしょ？」と、メンバーの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）の名前と組み合わせたくなってしまったと口に。それゆえ「俺がただただ1人で（『上高地』と）見たら『上高地優吾〜』って（呟きながら）移動してたわけですよ」と、そのワードにハマっていたのだという。
◆SixTONES京本大我、Snow Man深澤辰哉に間違われる？
1泊し、翌日の昼食後帰宅したと話した京本は、昼食で入った店で店員から「誰かに似てるって言われません？」と言われたため、「勘付かれてたんだ」「プロだな」と店員の対応に感激していたところ、「シックストーンズのね…UFOキャッチャー得意な人だ！」と自身の特徴には当てはまらない言葉をかけられたと説明。京本はTBS系「THE神業チャレンジ」（よる7時〜）でUFOキャッチャーの挑戦をしているSnow Manの深澤辰哉の名前を上げ、「場合によっては（店員の中で）『深澤辰哉が来た』ってことになってるよ。ふっかごめんね」と間違われるハプニングもユーモアたっぷりに振り返った。（modelpress編集部）
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