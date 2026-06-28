【「トランスフォーマー」新商品予告】 6月28日 公開

　タカラトミーは、「トランスフォーマー」玩具の新商品予告シルエットを6月28日に公開した。

　トランスフォーマー情報局公式Xアカウントにてシルエットが公開され、「MPG」をはじめ「ニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」、「エイジ・オブ・ザ・プライム」に加え、コラボレーションアイテムがラインナップ。

　「MPG」ではブロードキャストやカセットロンと思われるシルエットがあり、「ニューレジェンズ」では「ビーストウォーズII 超生命体トランスフォーマー」のガルバトロンと思われるシルエットが公開。

　また、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」40周年コラボレーションアイテムが展開を予定している。

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