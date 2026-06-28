MPGやニューレジェンズなど「トランスフォーマー」新商品予告シルエットが公開ガルバトロン、ブロードキャストと思われるシルエットが登場
タカラトミーは、「トランスフォーマー」玩具の新商品予告シルエットを6月28日に公開した。
トランスフォーマー情報局公式Xアカウントにてシルエットが公開され、「MPG」をはじめ「ニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」、「エイジ・オブ・ザ・プライム」に加え、コラボレーションアイテムがラインナップ。
「MPG」ではブロードキャストやカセットロンと思われるシルエットがあり、「ニューレジェンズ」では「ビーストウォーズII 超生命体トランスフォーマー」のガルバトロンと思われるシルエットが公開。
また、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」40周年コラボレーションアイテムが展開を予定している。
COLLABORATION- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) June 28, 2026
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「バック・トゥ・ザ・フューチャー」40周年コラボレーション！
新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/4ZTvs9StuX
MPG SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) June 28, 2026
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「MPG」新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/lb5fABupzG
NEW LEGENDS- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) June 28, 2026
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「トランスフォーマー ニューレジェンズ」新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/oXXf6eshRP
STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) June 28, 2026
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「スタジオシリーズ」新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/wPYszCadEG
AGE OF THE PRIMES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) June 28, 2026
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