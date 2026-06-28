傷害の疑いで書類送検された俳優の村上虹郎（29）がCBOを務めるeスポーツチーム「UNLIMIT」が26日、公式Xを更新。村上のCBOとしての活動を一時停止すると発表した。

チームは「UNLIMIT からのお知らせ」と題した文書を発表。「本日報道されております、UNLIMIT CBO 村上虹郎に関する件につきまして、UNLIMITとしても関係各所と連携し、状況を確認しております。また、村上虹郎の所属事務所である株式会社ディケイド様からは、現在事実関係の確認を進めているとの説明を受けております」と状況を説明した。

続けて「UNLIMITといたしましては、本件を重く受け止めており、所属事務所による事実関係の確認が完了するまでの間、村上虹郎の UNLIMIT CBOとしての活動を一時停止いたします」と発表。

「今後、確認できた事項に基づき、適切に対応してまいります」とし「関係者の皆様ならびにファンの皆様にご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

村上の書類送検容疑は24年3〜5月、東京都渋谷区の自宅で4回にわたり、当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴ったりして、1カ月以上の重傷を負わせた疑い。

所属事務所は26日、スポニチ本紙取材に対し、「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。今後の活動について「これから協議をしてまいります。本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。