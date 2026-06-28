◇ナ・リーグ ドジャース15―3パドレス（2026年6月27日 サンディエゴ）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に今季最多タイの15得点で大勝し、貯金を今季最多タイの23とした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は2試合ぶり今季26度目のマルチ安打を記録し、勝利に貢献。5打数2安打で、今季の打率は.296となった。先発の山本由伸投手（27）は6回5安打2失点と持ち味の安定感を存分に発揮し、今季8勝目を挙げた。

山本の好投に打線が猛攻で応えた。山本は初回、2回と3者凡退で終える抜群の立ち上がり。3回は先頭のアンドゥハーにこの日初安打を許したが、次打者・ワグナーをカットボールで狙い通りの一ゴロ併殺に仕留めるなど、結果的にこの回を3人で終えた。

直球を軸に、カーブ、カットボール、シンカー、スプリットなど多彩な変化球を効果的に配球し、パドレス打線に的を絞らせなかった。1―0の5回、先頭のシーツに対して投じた初球の95.9マイル（約154.3キロ）直球を捉えられ、中越え同点ソロを浴びたが、動じることはない。落ち着いて後続を抑え、まずは最少失点で先発投手としての責任投球回を投げ抜いた。

味方打線は6回に打者12人攻撃を繰り出し、3本塁打を含む6安打で一挙9得点。山本は猛攻直後の6回に1点を失ったが、今季12度目のクオリティスタート（QS＝6投球回以上、自責点3以内）を記録し、先発投手としての仕事を十分に果たした。

ロバーツ監督は山本の投球内容について「自分の仕事をしてくれたし、6回で交代させてブルペンにつなげられたのも良かった」と絶賛し「スプリットが非常に良かった。直球の制球も良かった」と評価する。「6回は大量リードもあって少し配球が細かくなり過ぎたかなと思う。カウントを悪くしながらカッターやスプリットを使っていた。でも最初の5イニングは素晴らしかったし、全体としても非常にいい登板だった」と称えた。

山本は前回登板の20日（同21日）オリオールズ戦で6回6安打3失点と粘りの投球を展開しながらも、5敗目を喫した。指揮官は「有利なカウントをつくった後にスプリットで打者を仕留めることができなかった」と課題を挙げていたが、問題点は次の登板で完全に改善された形だった。