タレントの指原莉乃（33）が27日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。自身がプロデュースする女性アイドル「＝LOVE（イコールラブ）」が東京・千駄ケ谷のMUFG国立で初の単独ライブを行ったことについて語った。

＝LOVEは先月20、21に国立で単独ライブを行った。タレントの若槻千夏が「どういう心境なんですか？」と聞くと、指原は「こんなにテレビに出る前からアリーナツアーとかはやらせていただいていた。規模は普通に大きかったんですよ。アイドルの中では。だから、スタジアムライブをさせてもらうことに対して、正直なところ“えー！凄！”って違和感はあんまりない」と本音を吐露。「本当に心から信じていたし、いけるって自分の中で分かっていたのでない」と、いつか国立に立てると信じていたことを明かした。

その上で、「完売。しかもバックステージも」と完売に驚き。「13万人ってもう日本人全員じゃんみたいな」と話すと、若槻は「おバカ？」とツッコんだ。

指原は「その規模はさすがに凄いなって思います。完売が出るかどうかは私もどうなんだろうって思っていたので、後ろまで売れるっていうのが凄いなって。うそみたいです」としみじみ。「みんなが凄い」とメンバーをたたえた。