りくりゅう「1日で5着の浴衣を着ての撮影でした！」 雰囲気さまざま、複数の浴衣姿を披露「朝ドラのひと場面かと」「和の感じがすごく素敵」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅうペア”の三浦璃来（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。木原龍一（33）とともに雑誌『家庭画報』（世界文化社）の撮影に臨んだことを報告し、複数の浴衣姿での2ショットなどを披露した。
【写真】「朝ドラのひと場面かと」爽やかな浴衣姿でスイカを囲む三浦璃来＆木原龍一 ※2枚目
三浦は「1日で5着の浴衣を着ての撮影でした！色や柄が変わるたびに雰囲気もガラッと変わるので、とっても楽しい時間でした。『家庭画報』8月号 7月1日発売です。ぜひご覧ください！」とつづり、計5枚の写真と動画をアップ。涼しげな浴衣姿で、縁側に2人で並びカメラに向かってすました表情を見せる様子や、和室でスイカを囲む様子など、自然体な2人の姿がとらえられている。
この投稿にファンからは「爽やかで涼し気で、よくお似合いです」「和の感じがすごく素敵」「美男美女」「もぅ〜 新婚さんにしか見えな〜い」「3枚目心霊写真かと思いました」「3枚目びっくりしたーーーーー」「いつも通り仲良しで楽しそうで何より」「浴衣の2人も綺麗すぎてやばいです!!!おちゃらけりゅういちくんがいるーー」「古民家に浴衣りくりゅう 朝ドラのひと場面かと思うくらい素敵」「璃来さん、サマーカラーがよく似合いますね！」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「朝ドラのひと場面かと」爽やかな浴衣姿でスイカを囲む三浦璃来＆木原龍一 ※2枚目
三浦は「1日で5着の浴衣を着ての撮影でした！色や柄が変わるたびに雰囲気もガラッと変わるので、とっても楽しい時間でした。『家庭画報』8月号 7月1日発売です。ぜひご覧ください！」とつづり、計5枚の写真と動画をアップ。涼しげな浴衣姿で、縁側に2人で並びカメラに向かってすました表情を見せる様子や、和室でスイカを囲む様子など、自然体な2人の姿がとらえられている。