第２子以降の誕生に伴う親の育児休業取得で、学童保育からの退所を余儀なくされた子どもが３年間で少なくとも６００人を超えていた。

２０２５年に国内で生まれた日本人の子どもは約６７万人と１０年連続で過去最少を更新しており、専門家は「安心して子育てできる環境がなければ、少子化の解決など到底おぼつかない」と指摘する。（松下聖、飯田尚人）

育休取らない選択

「学童の対象から外れると知り、育休を取らない選択をした」「乳児を抱えて夜中も２時間おきに起こされる。家で子どもを育てる余裕も体力もない」

昨年１１月、札幌市の学童を利用する保護者と市側が対話した場で、親たちが育休中でも利用を認めるよう口々に訴えた。同席した学童の指導員も「友達との関わりが途切れ、育休後に戻れたとしてもなじむのに時間がかかる」と同調した。

札幌市はこれまで育休世帯の利用を認めず、退所させたり、料金の減免を打ち切ったりしてきた。要望を受けて４月、実施要綱で定める対象者に「育休中に児童の養育が困難な場合」を加えた。市は「下の子の面倒で手いっぱいの保護者を支える必要があると判断した」としている。

遊び相手見つからず

全国の主要１０９区市に対する読売新聞の調査では、６９区市が育休世帯を学童の対象外とし、うち６１区市では利用中の兄や姉を退所させる運用を取っていた。年度末まで猶予するのは東京都台東区と松江市だけで、「育休取得日」や「産後２か月」など短期間での対応を求める自治体が多い。利用を認める場合も「復帰予定月の１か月前から」（岡山市）「産後３か月まで」（広島県呉市）と制限を課すところが多く、横浜市や北九州市など無条件とするのは全体の２割に満たない。

国の男女共同参画白書によると、妻が６４歳以下の共働き世帯数は、１９９６年に専業主婦世帯数と逆転後も増加傾向で、２０２４年時点で１２２２万世帯と専業主婦世帯の３倍に及ぶ。

東京都昭島市の団体職員の女性（４３）は２４年に次男（１）を出産して育休に入ったため、長男（７）は学童に申し込めなかった。友人の多くが学童に通う長男は「遊び相手が見つからない」と家に籠もるように。我が子に我慢をさせてしまったと後悔を抱える女性は、「これでは３人目なんて全く考えられない」と首を振る。

休みではなく「育業」

学童は乳児の世話に追われる親を支えるだけでなく、学校教育の延長として居場所のない子どもの受け皿にもなっている。

東京都江戸川区立春江小では５月、学童登録をしている児童約１００人が宿題やボール遊びなどをして過ごしていた。指導員の寺田繭子さん（４８）は「年の近い子同士が交流できる貴重な場所。子どもたちが安心して過ごせるように心がけている」と話す。区は今年度中に育休世帯の受け入れを始める予定で、「育休を『休み』ではなく、未来を育む大切な『育業』と位置づけたい。生まれたばかりの子の育児に親が専念できる環境を整えていく」とする。

運用を見直す動きもある一方、定員を超えて「利用待ち」となる待機児童の増加で体制整備が追いつかず、受け入れを断る自治体も少なくない。退所後に再び利用を申し込むのは保護者の負担にもつながる。

東京都杉並区は待機児童数が昨年５月時点で４８１人に上り、１０９区市で最も多い。区有施設の開放を進めるものの、小学校から徒歩圏といった条件を満たす場所は限られている。区の千葉俊明・学童クラブ整備担当課長は「育休世帯の負担の重さは理解しているが、まずは待機児童の解消を優先せざるを得ない」と明かす。

子育て政策に詳しい日本総研の池本美香上席主任研究員の話「学童以外に放課後を過ごす場所がない児童は多い。国や自治体は少子化対策の一つと捉え直し、希望すれば誰でも利用できるように必要な予算を投じてもいいのではないか」