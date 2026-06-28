交際女性（当時）への傷害の疑いで、警視庁原宿署から書類送検された俳優村上虹郎（29）が28日、自身のXを更新し、謝罪した。

村上は「この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪。「私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております」と時期は明言していないが会見などで説明する意思を表明している。

村上は24年3〜5月、自宅で4回に及び、当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓に打ち付けたり、顔面を殴ったりしたというもので、全治1カ月以上の重傷を負わせた疑いで26日に書類送検されていた。

所属事務所はコメントを発表。「かつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。「今後の活動については、これから協議をしてまいります。本人も反省しております。このたびは大変申し訳ございません」と謝罪している。

村上は、テレビ東京系のオムニバス形式連続ドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（金曜深夜0時12分）の、7月3日放送の第1話の主演が発表されていたが、今回の事案を受け放送が見送りとなっている。

父は俳優村上淳、母は歌手UAで、14年に俳優デビュー。NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などに出演し、演技力と独特の存在感で多くの作品に出演する実力派俳優として評価されている。