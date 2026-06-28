ニュース番組『わたしとニュース』に俳優の泉ピン子（78）が出演。その際、今後の人生の歩み方や、人生を後悔しないためのアドバイスを語る場面があった。

【映像】22歳の頃の泉ピン子

番組で街頭インタビューを実施したところ、「今まであらゆる努力をして、苦労をして今の位置を築かれたと思うが、今後どういう人生を生きていくのか、見ていきたいし、参考になるし、模範になるし。ピン子さんはどこに向かっていくのか聞いてみたい」（70代主婦）との質問が寄せられた。

これに対し泉は「自分でもどこへ行くのかわからない」としつつ、「やっぱり死というのは、誰かが亡くなると次は自分かなと思ったりする。でもなるべく考えないようにして、死んじゃったらどうにかなるだろうと思っている。だからやっぱり金は貯めておいたほうがいいかな。私は使っちゃったからね。随分シャネルやヴィトン、エルメスにつぎ込んだね」と語った。

現在の生きる源について尋ねられると、「朝起きて『あら、目覚めたわ』だ。生きてるわねと思い、今日何をやろうかなと思ってもやることがない。また犬にエサを作るのか、そこから始まる。鶏肉が大嫌いなんだけどさ、犬のためには触れるのよ。夫のためには鶏肉は触れないのよ」と語り、スタジオの笑いを誘った。

さらに、「年寄りに優しくして」と厚生年金をはじめとする年金支給額が少なすぎると明かした。「あれでは食べていけないし、電気代は上がるだろうし…。私なんてトイレットペーパー買い溜めたもの。サランラップとゴミ袋と。なぜかというと、オイルショックを知っているから。親に全部買って来いと言われたから…」と明かした。

そして、今後の人生に不安を抱える女性たちへのアドバイスを求められると「叱咤激励しかない。人は当てにしてはいけない。人なんか何の役にも立たない。やっぱり自分でしっかりと自分の立ち位置を見るべき。おかしくなくても笑っていればいい。お金がなくなったら、誰かお金を持っていそうな人が奢ってくれないかなと探せば、ご近所に必ず一人はいる」と言い切った。

さらに、人との交流について問われると 「芸能界にそんなに味方はいない。自分さえ売れればいいと思っているのが芸人だから、はっきり言って」と断言。その上で「人間は寂しいもの。寂しかったら泣けばいい、悔しかったら袋に向かって『悔しい！』と言えばいい。やっぱり我慢しないこと。一日くらい食べなくても死なないから、お金が足りないと思ったら少し我慢するとか、これからは創意工夫して生きていくしかない」と語った。

続けて「人は当てにしてはダメ。自分しかいない。夫だって同じ人じゃないんだから、一緒に死んでくれないのだから」と強調した。

（『わたしとニュース』より）