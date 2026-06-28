TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）は28日の放送で、爆笑問題とともに番組進行役を務める同局の若林有子アナウンサーが、「超スーパースター」のインタビューのため、ドイツ・ベルリンに「緊急渡航」したことを発表した。

若林アナは、26日に放送された、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借!金曜日」を欠席。代理で出演した同局の日比麻音子アナウンサーが「サンジャポの取材ということなんですけれど、海外超大物セレブへの取材が入っちゃったみたいなんです」と、理由を明かす様子が流された。

その後、若林アナがベルリンを訪れた際の様子や、インタビュー場所で相手を見て、口を押さえて驚く様子、「アメージング」と感極まって涙を流す場面が次々と紹介された。詳細なインタビューの内容については、「この模様は近日公開します」とだけ、伝えられ、相手がだれかもこの日は明かされなかった。

VTR後、若林アナは「もう、本当に泣いちゃうくらい大ファンで、超大物ですので、みなさん楽しみにしておいてください」と、予告していた。