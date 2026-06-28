インターネット上で今、注目を集める日本人バレエダンサーがいます。サカナクションの楽曲「夜の踊り子」に合わせ、トーシューズによるつま先立ちで踊りを披露するのは、バレエダンサーの中野伶美（れみ）さん。



【動画】「妖精みたい」「美しすぎる」話題のバレエダンサー

動画はプロバレエダンサーのヤマカイさんと共同でインスタグラムに投稿。中野さんの愛らしい笑顔や、しなやかで優雅な動きに魅了される人が続出し、3万超のいいねがつきました。



中野さんの踊りに対し、ネット上では「こんな美しい人がこの世にいるとは」「美しすぎる」「妖精みたい」「全てがかわいい」「すごい表現力」「しなやかさが異次元」「体幹がすばらしい」などの反応が相次いでいます。



中野さんは1998年10月30日生まれ。東京都出身。幼い頃から海外生活が豊富で、3歳の時に香港でバレエを始め、16歳でイギリスに留学。卒業後、アメリカやルーマニアのバレエ団でプロとして活躍。現在は日本に拠点を移し、バレエダンサーを続けながら、テレビ出演やモデル活動も行っています。今年10月からは、エンタメバレエ団The Ballet Showの「アラジン The Ballet Show」全国ツアーに出演予定。モデル事務所「サトルジャパン」所属。インスタグラムは@reminakano