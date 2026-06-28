【付録】水色基調のデザインがかわいい「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」が付いてくる！ 予約必須の『レタスクラブ 2026年8月特別号』は7月24日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『レタスクラブ 2026年8月特別号』（KADOKAWA）の「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
KADOKAWAから7月24日に発売される『レタスクラブ 2026年8月特別号』（税込1690円）。付録として、「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」が付いてきます。
2026年に原作デビュー100周年を迎えた『くまのプーさん』が登場した、プーさんのイラストがかわいい保冷バッグです。プーさんとピグレットのかわいいチャームつきで、バッグにつけて一緒に持ち歩けるのも嬉しいポイント。愛らしいデザインは毎日のお弁当タイムをより楽しくしてくれます。
お弁当箱と水筒、カトラリーをまとめて入れられる大容量サイズで、高さがあるのでお弁当箱の上にミニサイズの保存容器を入れることも可能。500mLのペットボトルを4本入れても少しゆとりのあるサイズ感なので、暑い夏に飲み物を持ち運ぶときにも重宝します。縦（持ち手を除く）約23×横27×マチ10cmの使いやすいサイズです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『レタスクラブ 2026年8月特別号』の「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」が見逃せない！
KADOKAWAから7月24日に発売される『レタスクラブ 2026年8月特別号』（税込1690円）。付録として、「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」が付いてきます。
原作デビュー100周年記念！プーさん＆ピグレットのかわいいチャームつき
2026年に原作デビュー100周年を迎えた『くまのプーさん』が登場した、プーさんのイラストがかわいい保冷バッグです。プーさんとピグレットのかわいいチャームつきで、バッグにつけて一緒に持ち歩けるのも嬉しいポイント。愛らしいデザインは毎日のお弁当タイムをより楽しくしてくれます。
お弁当も水筒もペットボトル4本も！毎日使える大容量サイズ
お弁当箱と水筒、カトラリーをまとめて入れられる大容量サイズで、高さがあるのでお弁当箱の上にミニサイズの保存容器を入れることも可能。500mLのペットボトルを4本入れても少しゆとりのあるサイズ感なので、暑い夏に飲み物を持ち運ぶときにも重宝します。縦（持ち手を除く）約23×横27×マチ10cmの使いやすいサイズです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)