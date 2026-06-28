今大会６点目をマークしたメッシ（左）。（C）Getty Images

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　驚異の３戦連発だ。

　現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第３節で、前回王者のアルゼンチン代表がヨルダン代表と対戦。３−１で勝利してGS３連勝を飾った。

　アルゼンチンはすでに首位通過を決めているなか、この試合でリオネル・メッシがベンチスタート。２−１で迎えた60分からラウタロ・マルティネスに代わってピッチに立つ。

　すると80分、ボックス手前の中央で自ら獲得したFKのキッカーを務め、左足を一閃。狙い澄ましたグラウンダーのシュートをゴール左に叩き込んでみせた。
 
　初戦のアルジェリア戦（３−０）ではハットトリックを達成。続くオーストリア戦（２−０）でも２ゴールをマークしていたメッシは今大会６点目。自身が持つW杯歴代最多ゴール記録を19に伸ばした。

　このゴラッソにSNS上では「もうメッシを褒める言葉が残ってない」「ただの神」「えぐすぎる」「W杯７試合連続ゴールて…」「キャプテン翼を見ているよう」「球が速すぎるだろ」「いつまで神なん」といった声があがっている。

　次戦、アルゼンチンは決勝トーナメント１回戦でカーボベルデと激突。メッシはどこまで記録を伸ばすか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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