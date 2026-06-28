「もう褒める言葉が残ってない」「W杯７試合連続ゴールて…」今大会３戦連発メッシの圧巻FK弾にファン衝撃！「キャプテン翼を見ているよう」「球が速すぎるだろ」
驚異の３戦連発だ。
現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第３節で、前回王者のアルゼンチン代表がヨルダン代表と対戦。３−１で勝利してGS３連勝を飾った。
アルゼンチンはすでに首位通過を決めているなか、この試合でリオネル・メッシがベンチスタート。２−１で迎えた60分からラウタロ・マルティネスに代わってピッチに立つ。
すると80分、ボックス手前の中央で自ら獲得したFKのキッカーを務め、左足を一閃。狙い澄ましたグラウンダーのシュートをゴール左に叩き込んでみせた。
初戦のアルジェリア戦（３−０）ではハットトリックを達成。続くオーストリア戦（２−０）でも２ゴールをマークしていたメッシは今大会６点目。自身が持つW杯歴代最多ゴール記録を19に伸ばした。
このゴラッソにSNS上では「もうメッシを褒める言葉が残ってない」「ただの神」「えぐすぎる」「W杯７試合連続ゴールて…」「キャプテン翼を見ているよう」「球が速すぎるだろ」「いつまで神なん」といった声があがっている。
次戦、アルゼンチンは決勝トーナメント１回戦でカーボベルデと激突。メッシはどこまで記録を伸ばすか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】凄いとしか言いようがない！ メッシのスーパーFK弾
現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第３節で、前回王者のアルゼンチン代表がヨルダン代表と対戦。３−１で勝利してGS３連勝を飾った。
アルゼンチンはすでに首位通過を決めているなか、この試合でリオネル・メッシがベンチスタート。２−１で迎えた60分からラウタロ・マルティネスに代わってピッチに立つ。
すると80分、ボックス手前の中央で自ら獲得したFKのキッカーを務め、左足を一閃。狙い澄ましたグラウンダーのシュートをゴール左に叩き込んでみせた。
初戦のアルジェリア戦（３−０）ではハットトリックを達成。続くオーストリア戦（２−０）でも２ゴールをマークしていたメッシは今大会６点目。自身が持つW杯歴代最多ゴール記録を19に伸ばした。
このゴラッソにSNS上では「もうメッシを褒める言葉が残ってない」「ただの神」「えぐすぎる」「W杯７試合連続ゴールて…」「キャプテン翼を見ているよう」「球が速すぎるだろ」「いつまで神なん」といった声があがっている。
次戦、アルゼンチンは決勝トーナメント１回戦でカーボベルデと激突。メッシはどこまで記録を伸ばすか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】凄いとしか言いようがない！ メッシのスーパーFK弾