【Ｗ杯Ｊ組・最終順位】アルゼンチンが３連勝！ 最後に打ち合ったオーストリアが２位、アルジェリアが３位。ヨルダンは３連敗

【Ｗ杯Ｊ組・最終順位】アルゼンチンが３連勝！ 最後に打ち合ったオーストリアが２位、アルジェリアが３位。ヨルダンは３連敗