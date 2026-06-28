グループＪの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月27日に、グループＪ最終節の２試合が行なわれた。

　アルジェリア対オーストリアは、３−３の引き分け。ヨルダン対アルゼンチンは、アルゼンチンが３−１で快勝した。

　これで最終順位が確定。３連勝のアルゼンチンが勝点９で１位。勝点４でオーストリアとアルジェリアが並び、得失点差でオーストリアが２位、アルジェリアが３位。ヨルダンは３連敗で最下位だ。
 
グループＪの結果
▼第１節
アルゼンチン ３−０ アルジェリア
オーストリア ３−１ ヨルダン

▼第２節
アルゼンチン ２−０ オーストリア
アルジェリア ２−１ ヨルダン

▼第３節
アルジェリア ３−３ オーストリア
アルゼンチン ３−１ ヨルダン

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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