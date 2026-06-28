【Ｗ杯Ｊ組・最終順位】アルゼンチンが３連勝！ 最後に打ち合ったオーストリアが２位、アルジェリアが３位。ヨルダンは３連敗
北中米ワールドカップで現地６月27日に、グループＪ最終節の２試合が行なわれた。
アルジェリア対オーストリアは、３−３の引き分け。ヨルダン対アルゼンチンは、アルゼンチンが３−１で快勝した。
これで最終順位が確定。３連勝のアルゼンチンが勝点９で１位。勝点４でオーストリアとアルジェリアが並び、得失点差でオーストリアが２位、アルジェリアが３位。ヨルダンは３連敗で最下位だ。
グループＪの結果
▼第１節
アルゼンチン ３−０ アルジェリア
オーストリア ３−１ ヨルダン
▼第２節
アルゼンチン ２−０ オーストリア
アルジェリア ２−１ ヨルダン
▼第３節
アルジェリア ３−３ オーストリア
アルゼンチン ３−１ ヨルダン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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アルジェリア対オーストリアは、３−３の引き分け。ヨルダン対アルゼンチンは、アルゼンチンが３−１で快勝した。
これで最終順位が確定。３連勝のアルゼンチンが勝点９で１位。勝点４でオーストリアとアルジェリアが並び、得失点差でオーストリアが２位、アルジェリアが３位。ヨルダンは３連敗で最下位だ。
グループＪの結果
▼第１節
アルゼンチン ３−０ アルジェリア
オーストリア ３−１ ヨルダン
▼第２節
アルゼンチン ２−０ オーストリア
アルジェリア ２−１ ヨルダン
▼第３節
アルジェリア ３−３ オーストリア
アルゼンチン ３−１ ヨルダン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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